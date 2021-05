Cele mai indragite flori de vara. Afla unde le gasesti si cum poti sa le comanzi

Fiecare femeie are nevoie cel puțin o dată de un buchet de flori pentru a trece peste o supărare sau pentru a-i face ziua mai bună. Poate fi o zi specială sau poate vrei să o impresionezi, florile vor fi tot timpul un motiv de bucurie.A oferi flori a fost și va rămâne un gest apreciat, de aceea te poți bucura de perioada verii pentru a face acest gest, întrucât vara oferă foarte multe flori frumoase.Cele mai frumoase și îndrăgite flori de varăNumite stelele pământului datorită formei pe care o au, margaretele sunt alcătuite din numeroase petale albe, având centrul galben, asemănându-se cu floarea soarelui. Sunt niște flori superbe și foarte delicate ce transmit inocență și puritate. Margareta transmite încredere și prietenie solidă, nefiind un simbol al dragostei pasionale, dar transmițând multe dintre calitățile iubirii.Floarea soarelui are darul de a transmite buna dispoziţie prin culoarea ei luminoasă şi forma interesantă. Pentru persoana care o primeşte transmite aprecierea, dar şi norocul, aşadar poţi oferi un buchet de floarea soarelui înainte de un examen pentru a fi cu noroc. De asemenea poţi să le dăruieşti la începutul unui nou capitol din viaţă, la o logodnă sau la o cununie civilă pentru a le purta noroc tinerilor. Tulpina sa robustă sugerează stabilitatea unei relaţii, o legătură strânsă, deci o poţi dărui unei prietene apropiate şi dragi.Dalia este o floare foarte drăguţă, ce poartă culori vii şi prin urmare transmite multă veselie. Este indicat să le dăruieşti persoanelor sensibile, de asemenea cei care au simţul umorului dezvoltat vor aprecia florile de dalie.O floare viu colorată, regăsindu-se sub mai multe culori albastru, violet, roz, roşu sau alb, ce impresionează prin frumuseţea ei, are originile în China şi Japonia, acolo unde este şi foarte apreciată.Macul este una dintre cele mai delicate şi frumoase flori de vară. Floarea de mac atrage prin simplitatea ei, persoanele pasionale îndrăgind-o foarte mult. Petalele acestei flori atât de frumoase sunt folosite şi în medicină, restul macului fiind însă otrăvitor.Trandafirii sunt printre cele mai iubite şi dăruite flori din lume, păstrându-şi simbolistica de-a lungul timpului şi anume, iubirea şi pasiunea. Trandafirul este o plantă foarte veche, apărută pe Pământ chiar înaintea oamenilor, după menţiunile oamenilor de ştiinţă care au descoperit urme de trandafiri vechi de peste 50 de milioane de ani. Florile de trandafiri sunt foarte îndrăgite şi de aceea sunt printre cele mai dăruite flori când vine vorba de a dărui fericire prin intermediul florilor.Crinul regal este o floare care iese în evidenţă datorită parfumului său de senzaţie şi staturii sale impunătoare. Sunt flori foarte îndrăgite datorită frumuseţii acestora şi aspectului foarte plăcut şi pot fi dăruite cu succes, indiferent de ocazie.Aşadar pentru a face un cadou reuşit alege una dintre cele mai îndrăgite flori de vară şi pentru a nu depune efort poţi comanda flori online cu livrare imediată de la floraria Maison d'Or din Bucureşti Sursa foto: https://pixabay.com/ro/photos/natura-lalea-flora-floare-de-var%C4%83-3263198/