Aceasta este cea mai otravitoare planta! Nu o mai tine in casa: "Fiul meu a murit din cauza acestei plante blestemate"

Stim ca bacteriile se dezvolta cel mai des in mediile calde si umede, insa adevarul este ca unele bacterii prefera mai degraba locurile reci. De aceea, frigiderul tau se poate transforma in mediul propice pentru dezvoltarea microorganismelor periculoase, mai ales daca nu il cureti si igienizezi

Amenajarea casei poate avea o influenta majora asupra vietii tale. In teoria feng shui, se spune ca anumite obiecte trebuie asezate intr-o anumita maniera pentru a aduce noroc si prosperitate. Usile de la intrare sunt esentiale, deoarece pe aici intra energia in casa. Din acest motiv este bine sa

Multe alimente pot fi pretentioase in privinta modului in care sunt depozitate. Calitatea spatiului de depozitare, temperatura, nivelul de umiditate si de lumina pot afecta gustul alimentelor si, in cazuri grave, chiar pot sta la baza alterarii lor. Acesta este si motivul pentru care felul in care