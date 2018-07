Plante care indeplinesc dorinte. Trebuie sa le ai in casa pentru ca au puteri magice

Una dintre cele mai cunoscute plante cu puteri miraculoase este Spathiphyllum, cunoscuta in popor sub denumirea de fericirea femeii. Potrivit traditiei, aceasta planta atrage in casa sufletul tau pereche si indeplineste orice dorinta ascunsa. De asemenea, cum este o planta a intemeierii familiilor, se spune ca ea aduce si un copil in casa.In ceea ce priveste mirtul, simbolul frumusetii, tineretii si fecioriei, se pare ca este planta care iti scoate in cale jumatatea.Levantica este o alta planta care te poate ajuta sa iti gasesti jumatatea. Este bine sa o ai in casa daca iti doresti sa te casatoresti cat mai repede.Despre orhidee se spune ca este floarea care ajuta sa treci peste orice obstacol intr-o relatie si este foarte buna pentru cuplurile care s-au certat si vor sa se impace. Sute de mii de poeme au fost închinate trandafirului. În consecință, cine vrea să aibă parte de o iubire pasională, nu trebuie decât să aibă în casă trandafiri în miniatură.