Flori care te duc cu gandul la vacanta

Noul context, in care recomandarile de distantare sociala si de reducere a deplasarilor nenecesare se mentin, reduce cu mult posibilitatea de a porni in calatorii indepartate. Tocmai de aceea, vara aceasta Floria.ro invita intr-o calatorie a simturilor, cu ajutorul florilor exotice si nu numai, dar si printr-o cromatica ce inspira buna-dispozitie si optimism. Astfel, desi #StamAcasa mai mult decat suntem obisnuiti, putem face ca locuinta sau biroul (de acasa) sa arate ca o adevarata jungla. Si chiar daca nu putem fi fizic alaturi de toti cei care sarbatoresc ocazii speciale in aceasta, le putem trimite o doza de bucurie colorata printr-un buchet de flori online Colectia Jungla Urbana reprezinta adaptarea noastra la noua realitate. Ne-am propus sa aducem vacanta in oras, cu ajutorul unor aranjamente florale sofisticate, dar in acelasi timp accesibile. Designerii au ales pentru a transpune acest concept hortensii ce vin din indepartata Japonie, orhideele care amintesc de peisajele exotice din India sau Australia, alstroemeria specifica Americii de Sud, calele cu parfum de Africa sau hypericumul european. Alaturi de toate acestea, indragitii trandafiri, universali. Si, pe langa flori, verdeata din belsug care sa ne duca cu gandul in destinatii luxuriante, a explicat Marina Popescu, director general al florariei online.Cromatica aleasa merge catre nuante de roz, mov si verde. Rozul - pentru optimism in spiritul #TotulVaFiBine, movul – pentru forta ce o simbolizeaza, iar verdele este mesagerul universal al renasterii, al triumfului vietii. Paleta de culori este completata de nuante pastelate, de cateva accente de galben, dar si de formele exotice, neobisnuite, ale plantelor-suport, cum ar fi eucalipt, parvifolia, pistacia, aspidistra si salal, toate buchetele colectiei evidentiindu-se prin volum si contur.Potrivit unui sondaj Floria.ro, aproape jumatate dintre respondenti isi cumparau des flori pentru acasa, insa numarul lor a crescut in ultimele doua luni, majoritatea alegand sa comande de la o florarie online, pentru un plus de confort. Cei mai multi prefera florile la buchet (36%), iar 81% au precizat pentru Floria.ro ca prefera buchete cu tipuri diferite de plante si cromatica aparte. In topul celor mai iubite flori se numara trandafirii, orhideele si hortensiile.