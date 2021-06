Cabina de dus - solutia ideala pentru orice baie

Indiferent cat de limitat sau generos e spatiul din baie, o cabina de dus este alegerea ideala pentru a crea o solutie functionala si estetica. In apartamentele de bloc, mai ales, unde baile nu sunt foarte mari, instalarea unei cabine de dus este alegerea naturala, pentru a nu aglomera incaperea. Insa, si daca locuiesti la casa sau beneficiezi de un spatiu generos, chiar si intr-o baie de bloc, cabina de dus este o metoda practica si eficienta de amenajare.Pe piata sunt disponibile o multime de variante de cabine de dus, intr-o gama larga de forme si modele, care ofera un design aparte incaperii in care sunt pozitionate. Daca alegi cabina de dus in locul clasicei cazi, trebuie sa iei in considerare mai multe detalii, inainte de a cumpara modelul cel mai potrivit spatiului tau.Spatiile limitate si varietatea stilurilor de amenajare preferate de clienti au determinat producatorii de obiecte sanitare sa isi imbogateasca gama de produse cu multiple modele de cabine de dus, care sa poata fi integrate natural in orice tip de baie. Poti opta pentru cea mai eficienta si la indemana solutie, o cabina simpla de dus , cu design clasic sau modern, functionalitati diverse si tipul de deschidere care se potriveste spatiului de care dispui in baie. In functie de preferinte si de dimensiunea baii, ai de asemenea la dispozitie varianta unor cabine de dus semirotunde, dreptunghiulare, asimetrice sau patrate, care sunt prevazute cu usi glisante sau pivotante si pereti de dus de diverse tipuri. Conform cu stilul in care ai ales sa amenajezi baia, poti opta pentru un design modern, mai nonconformist, sau pentru un model clasic de cabina de dus, care sa te ajute sa obtii un aspect uniform si atragator. Geamurile cabinelor de dus sunt realizate din sticla securizata, ceea ce le face durabile si rezistente. In plus, sunt usor de curatat cu solutii degresante care nu deterioreaza suprafata geamului.Pentru persoanele care au un ritm de viata activ si care nu au timp sa se bucure intotdeauna de o baie lunga, ci isi doresc o solutie cat mai eficienta pentru diminetile aglomerate, cabina de dus este cea mai la indemana solutie. In plus, cabinele de dus sunt disponibile in diferite forme pentru a se incadra perfect in spatiul pe care l-ai ales pentru a instala aceasta solutie. Poti alege cadite de dus din tabla, compozit sau acril, care sunt durabile si vor rezista in timp, atat la greutate, cat si la umiditatea crescuta.O cabina de dus te ajuta sa folosesti eficient spatiul pe verticala, un detaliu important mai ales in situatiile in care nu ai o baie foarte mare. De asemenea, din cauza dimensiunilor reduse, caditele de dus se monteaza si se intretin extrem de usor.Cel mai important aspect pe care trebuie sa il iei in considerare atunci cand doresti sa cumperi o cabina de dus este dimensiunea acesteia. In functie de forma incaperii si de spatiul de care dispui, poti opta pentru o varianta de marimea potrivita, pe care o poti monta direct pe gresie, fie in coltul baii sau pe un perete. De asemenea, forma este foarte importanta si te ajuta nu doar sa creezi designul dorit, ci si sa integrezi cat mai eficient cabina de dus in incapere. Masoara cu atentie toate suprafetele si alege o cadita de dus semirotunda, patrata sau dreptunghiulara, care te va ajuta sa folosesti cat mai eficient spatiul.Designul este un alt aspect pe care trebuie sa il iei in considerare, asa ca gandeste-te la efectul pe care vrei sa il obtii si opteaza pentru o varianta care poate fi integrata cat mai natural cu restul solutiilor de amenajare.Sursa foto: shutterstock