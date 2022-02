Tipuri de cabine de dus perfecte pentru orice baie

Baia este una dintre cele mai utilizate incaperi din locuinta ta. In acelasi timp, este poate singurul loc in care te relaxezi cu adevarat dupa o zi de munca. De aceea, fiecare element trebuie ales cu grija, inclusiv cabina de dus.Fie ca vrei sa optezi pentru o varianta mai simpla sau iti doresti ca noua ta cabina de dus sa fie dotata cu accesorii (cum ar fi o cabina de dus cu hidromasaj ), acest articol te va ajuta sa te decizi.Iata, deci, 2 tipuri populare de cabine de dus pentru care poti opta cand iti amenajezi baia.Acest tip de cabina este realizat din sticla securizata, rezistenta la soc si care poate fi intretinuta fara prea mult efort. In functie de preferinte sau posibilitatea pe care o ai, cabina de tip walk-in poate fi instalata fie direct pe placile de gresie, fie cu o cadita mica.Daca vrei sa oferi un look elegant si modern baii tale, cabina de dus walk-in cu siguranta te va ajuta sa faci asta. Conceputa ca sa-ti ofere si confort, dar si lux in acelasi timp, o astfel de cabina va face din dusul de zi cu zi o experienta ca la spa.- Este usor accesibila - poate fi o varianta buna pentru persoanele cu mobilitate redusa;- Poate fi adaptata si la o baie mica - pe langa faptul ca nu ocupa mult loc, aceasta va crea un aspect spatios;- Ofera un design modern - cabina de tip walk-in ii poate oferi baii tale un aspect minimalist si luxos.O cabina de dus cu hidromasaj are foarte multe dotari menite sa-ti faca experienta din dus cat mai placuta. Poti opta pentru o cabina cu jeturi de apa pentru masaj sau poti alege chiar sa ai incorporat un radio pentru a asculta melodia preferata cat timp faci dus.Daca vrei sa combini beneficiile unei cazi cu cele ale unei cabine de dus, poti opta pentru o cada mai inalta. De asemenea, pentru a nu-ti bate capul cu apa care s-ar putea strange in baie, alege o usa etansa pentru cabina ta de dus.- Are o multitudine de dotari - poti opta pentru o cabina cu radio, luminite sau chiar telefon;- Este confortabila - majoritatea cazilor au si o zona de sezut;- Poti alege din diferitele tipuri de cada - in functie de spatiul de care dispui, poti opta pentru o cada mica, o cada semiinalta sau o cada inalta (exact ca o cada de baie).Inainte de a lua o decizie cu privire la cabina de dus perfecta pentru tine, te sfatuim sa tii cont de urmatoarele aspecte:- Materialul din care este realizata;- Forma si dimensiunea acesteia;- Tipul de deschidere a usilor;- Dotari;- Garantie.Fie ca esti adeptul unui design minimalist sau vrei ca baia ta sa aiba cat mai multe dotari incluse, cu siguranta unul dintre cele doua tipuri prezentate ti se va potrivi.Asadar, inainte sa te grabesti sa-ti achizitionezi cabina de dus, ia in considerare aspectele importante pe care le-am enumerat. Astfel, vei fi sigur ca noua ta cabina este potrivita pentru dimensiunea baii tale, dar iti ofera, in acelasi timp, experienta relaxanta pe care ti-o doresti.Sursa foto: https://unsplash.com