Organizeaza-ti bibliorafturile de la birou sau de acasa cu ajutorul unui fiset metalic

Desi traim in era digitala, in care majoritatea comunicarii se realizeaza online, fie ca vorbim despre e-mail-uri, teleconferinte sau mesaje instant, obiectele de papetarie nu vor disparea prea curand.In continuare, actele, contractele si multe alte documente sunt esentiale pentru activitatea unei firme, iar ele sunt tiparite, pentru a putea fi semnate de catre partile implicate. Daca detii sau administrezi o firma, cu siguranta stii ca, de-a lungul timpului, numarul hartiilor pe care trebuie sa le arhivezi creste exponential.In aceste conditii, iti recomandam cea mai buna solutie pentru depozitarea bibliorafturilor. Este vorba despre un, asadar un dulap dedicat, obtinut de la magazinul online de papetarie, birotica si mobilier de birou nr. 1 din Romania.Daca dulapurile metalice pot adaposti atat obiecte de curatenie, cat si scule sau unelte, iar vestiarele sunt destinate in special hainelor si incaltamintei, un fiset metalic este special gandit pentru bibliorafturi, topuri de hartie si alte produse de papetarie.La OfficeClass.ro, gasesti nu mai putin de 35 de modele de fiset metalic, de diverse dimensiuni, forme si compartimentari. Acestea au 1 sau 2 usi si intre 1 si 4 polite, care pot sustine o greutate intre 35 si 60 de kilograme fiecare. Dimensiunile lor variaza intre 800 x 350 x 600 de milimetri (un volum de 0,16 metri cubi) si 1.000 x 400 x 1.800 de milimetri (un volum de 0,72 de metri cubi).Aceste fisete metalice provin fie de la producatori internationali de renume (+Plus Mobilier), fie de la branduri autohtone consacrate (Viamond). Ele au preturi incepand de la 540 de lei, iar usile pot fi colorate atat in clasicul gri, cat si in nuante mai vesele si atragatoare, precum albastru, galben, portocaliu, rosu sau verde.In plus, asa cum vei vedea in continuare, la majoritatea modelelor vei beneficia de reduceri importante, promotii, dar si bibliorafturi cadou.Iata, in continuare, unele dintre cele mai apreciate modele de fiset metalic din oferta furnizorului sus-numit:Acest model, pentru utilizare atat comerciala, cat si industriala, este fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 milimetri si vopsit in camp electrostatic de culoare gri. Daca optezi pentru acest fiset, vei primi cadou 5 bibliorafturi marmorate economy, cu o grosime de 8 centimetri.Acest model Eco+ are usi batante, este vopsit ignifug, cantareste 20 de kilograme si vine deja asamblat, astfel incat sa il poti utiliza imediat, fara a mai pierde timpul cu montarea sa.Nu in ultimul rand, daca detii o firma mai mare, vei putea achizitiona 11 fisete cu usi dublu ranforsate, dotate cu fante de aerisire si balamale interne antiefractie, la pretul a numai 10 bucati.