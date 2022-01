Cum alegi o combina frigorifica potrivita pentru casa ta?

Un frigider este un electrocasnic care te va însoți câțiva ani, așa că este important să evaluezi câteva aspecte înainte de a cumpăra unul nou. Există multe branduri dintre care poți alege și poți opta pentru combină frigorifică Arctic, combină frigorifică Beko sau multe altele, dar trebuie să ții cont de câteva aspecte atunci când alegi un frigider potrivit nevoilor locuinței tale.Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să vă gândiți la spațiul pe care îl aveți la dispoziție în bucătărie pentru a afla dacă aveți nevoie de o combină frigorifică mai mică sau mai mare. Când faci măsurători, nu uita să lași 10 cm în plus în spatele frigiderului pentru a menține o bună circulație a aerului. De asemenea, ține cont de dimensiunile ușilor pentru a nu avea probleme la deschiderea acestora.Capacitatea unei combine frigorifice se masoara în litri și pentru a o alege pe cea potrivită trebuie să ai în vedere numărul de persoane care locuiesc în casă, pentru doua persoane idealul fiind între 160 si 200 de litri. De atunci, puteți crește 30 L pentru fiecare persoană în plus. Desigur, puteți gasi și o combină frigorifică Arctic sau combină frigorifică Beko cu capacitate și de peste 200 de ani.Există două tipuri de tehnologii pentru păstrarea și conservarea alimentelor: No Frost și Frost. Prima circula aerul rece in interior printr-un sistem de ventilatie. Acest lucru vă permite să controlați umiditatea și împiedică formarea gheții pe pereții frigiderului. Al doilea este cel mai tradițional și folosește farfurii care genereaza temperaturile cerute de fiecare dintre compartimentele frigiderului.Acest lucru provoacă formarea de îngheț și gheață. Poți opta pentru o combina frigorifica Arctic sau o combină frigorifică Beko cu una dintre aceste tehnologii.Consumul de energie al frigiderului tău este o problemă foarte importantă, fie că este vorba de economisirea banilor la factura de energie electrică sau de îngrijirea planetei. Din acest motiv, vă recomandăm să revizuiți clasificarea energetică a aparatului, care oferă informații despre consumul electric al acestuia și capacitatea acestuia de a optimiza energia. Această clasificare merge de la A la G, după cum puteți vedea în graficul următor, prima fiind cea mai bună opțiune de optimizare a cheltuielilor.Nivelul de zgomot se măsoară în decibeli (dB), iar cele mai moderne frigidere au tehnologii care reduc emisiile de zgomot sub 40dB. Acest factor este foarte important pentru alegerea oricărui dispozitiv deoarece ne dorim să ne odihnim acasă fără niciun zgomot care să ne deranjeze. Nivelul normal de zgomot este între 40 și 47 dB. Amintiți-vă că într-o conversație normală se produc între 30 și 50 dB, între 55 și 75 dB sunt generați pe o stradă aglomerată și între 75 și 100 dB este considerat un nivel ridicat de zgomot comparabil cu cel al unei sirene de poliție. Puteți alege o combină frigorifică Altex sau combină frigorifică Beko cu un număr mic de decibeli.Când au apărut pentru prima dată frigiderele, cea mai comună culoare era albul, dar astăzi există modele cromate sau negre care oferă un aspect modern și elegant . De asemenea, unele frigidere au dozatoare de apă și gheață, altele au rafturi din sticlă călită sau plasă. În sfârșit, ar trebui să țineți cont și de versatilitatea containerelor din interior, care pot fi reglabile sau fixe.În ultimii ani, noi tehnologii au fost integrate în frigidere și asta ne oferă o gamă imensă de funcții și caracteristici pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când ne reînnoim aparatul. De exemplu, Motor Inverter este un compresor care reglează tensiunea frigiderului dumneavoastră , economisind astfel energie și prelungind durata de viață utilă a aparatului; Pe de altă parte, principalele mărci de linie albă brevetează tehnicile pe care le folosesc pentru a menține temperatura ideală în fiecare compartiment al frigiderului tău.