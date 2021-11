3 plante aromatice care atrag banii si norocul in casa ta

Plectranthus Verticillatus: Cunoscută popular sub numele de planta dolarului, această specie originară din Africa de Sud este una dintre cele mai bune alegeri pentru casă, deoarece nu necesită multă îngrijire si atrage bunastarea in caminul tau.Pachira acvatică: Această plantă vă va umple casa de prosperitate și nu are nevoie de multă lumină pentru a crește, fiind caracterizată de frunzele sale verzi impresionante.Dracaena sanderiana: Cunoscută și sub numele de bambusul norocos, această plantă va genera o mulțime de energie pozitivă în casa ta, care va stimula norocul și fluxul de bani.