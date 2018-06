5 plante care tin tantarii la distanta

Iata ce plante trebuie sa ai vara in curtea sau balconul tau daca vrei sa tii tantarii la distanta:Cu parfumul sau puternic, lanvanda te ajuta sa ii tii departe pe enervantii tantari. Planteaza lavanda in jurul locului in care ti-ai amplasat locul de odihna, iar odata ce aceasta infloreste, tantarii nu-si vor mai face aparitia. Poti proceda la fel si in cazul in care ai un balcon spatios. Lavanda creste foarte bine in ghivece.Lamaita are un miros respingator pentru tantari, care nu se vor apropia de zona in care se afla aceasta. Nu este de mirare ca lamaita este folosita ca ingredient natural in prepararea solutiilor impotriva insectelor, pe care le gasesti in comert.Tantarii urasc miros de busuioc. Planteaza busuioc in gradina, printre straturile de legume si flori si in coltul de relaxare, pentru a scapa de insectele sacaitoare.Ca si busuiocul, menta este folosita atat in medicina cat si in gastronomie. In plus, parfumul delicat al acesteia este respingator pentru tantari. Un avantaj al acestei plante este ca nu are nevoie de ingrijiri speciale si se adapteaza perfect oricaror conditii de mediu.Rozmarinul poate fi crescut cu succes in ghiveci, mai ales ca in timpul iernii trebuie ferit de ger. Aceast copacel aromat, nu numai ca da savoare preparatelor tale, insa tine tantarii la distanta.