11 metode rapide si eficiente de a face curat in casa

Nu esti sigura daca trebuie sa stergi mai intai praful si dupa aceea sa dai cu aspiratorul? Sau daca e mai bine sa faci prima data curat in bucatarie si apoi in baie? Ghidul de mai jos, bazat pe ani grei experienta, te va ajuta sa economisesti atat timp, cat si energie.Trucuri pentru a face curat rapid in casaCand te apuci de aspirat, aspira in toata casa. Procedeaza la fel si atunci cand dai cu mopul sau stergi praful. Cu alte cuvinte, nu te limita la o singura camera. In felul acesta, nu vei mai avea sentimentul enervant ca trebuie sa reiei aceleasi activitati, plimbandu-te din camera in camera, ca intr-un cerc vicios.Poti folosi un cabinet pe roti, o galeata, un cos sau un lighean pentru a depozita in el toate produsele de care ai nevoie in timpul curateniei: spray-ul pentru mobila, laveta de sters praful, solutia pentru geamuri, apiratorul de mana s.a.m.d. Vei evita astfel sa-ti pierzi timpul, cautandu-le pe fiecare in parte sau adunandu-le pe prin diferite colturi ale casei, la urmatoarea sesiune de curatenie.Inainte de a incepe operatiunea de curatenie propriu-zisa, strange hainele aruncate pe te miri unde si pune-le la spalat. Aduna apoi obiectele lasate la intamplare, prin diferite locuri: reviste, pungi, produse cosmetice, incaltaminte veche si gandeste-te ce vrei sa faci cu ele: le pastrezi, le arunci sau le donezi?Inainte de a porni aspiratorul, verifica ventilatoarele de tavan, sa fie oprite. Sterge mai intai praful de pe partea superioara a mobilierului, apoi continua cu rafturile si politele, ramele tablourilor si ale oglinzilor, terminand cu ecranele televizoarelor. Pentru zonele greu accesibile, precum jaluzelele si rafturile superioare, leaga o carpa din microfibra de coada unui mop sau a unei maturi. Schimba apoi lenjeria de pat.Foloseste o carpa umeda din microfibra si apoi o carpa uscata, pentru a sterge toate oglinzile si suprafetele de sticla.Curata de praf si murdarie toate suprafetele dure din casa, incepand cu blatul si masa de la bucatarie si continuand cu butoanele de la plita si cuptor, aparatele electrocasnice, comutatoare luminoase, telecomenzile TV si telefoanele. Foloseste un dezinfectant adecvat pentru suprafetele care favorizeaza transmiterea gemernilor prin atingerea cu mana. Poti prepara si tu o solutie de dezinfectat netoxica,amestecand un sfert de cana cu otet alb sau cidru de mere cu o cana cu apa.Toarna solutie de curatat pe chiuveta de la bucatarie, apoi pe cada sau cabina de dus, vasul de toaleta si chiuveta de la baie. toalete. Asteapta cateva minute, pana cand solutia dizolva murdaria si petele. Revino la bucatarie si curata chiuveta. Nu uita sa stergi interiorul cuptorului cu microunde si sa verifici daca ai gunoi de aruncat. Insista la frecarea vasului de toaleta.Cand maturi podeaua bucatariei si a baii, incepe din cel mai indepartat colt al camerei, deplasandu-te spre usa. Clateste mopul la fiecare patru pasi.Odata ce te-ai apucat de aspirat, aspira toate camerele in acelasi timp. Nu este nevoie sa freci covoarele si mochetele cu sampon special sau sa lustruiesti mobila cu ceara in fiecare saptamana. Unele sarcini pot astepta si o luna. Inspecteaza starea mobilierului, a geamurilor si a covoarelor atunci cand aspiri si decide-te, in functie de gradul lor de murdarie.Multi neglijeaza spalatul si intretinerea obiectelor folosite in timpul curateniei. Utilizarea unui mop murdar sau a unui aspirator cu sacul plin de praf este nepractica, pentru simplu motiv ca scade eficienta muncii depuse.Unde-s multi, puterea creste. Atunci cand faci echipa cu membrii familiei si imparti tuturor sarcini specifice, treaba merge mai rapid, iar tu ai mai mult spor. Programeaza-ti o zi pe saptamana, pentru curatenie, cand toata lumea este acasa si te poate ajuta. Muna in echipa de poate dovedi distractiva. In plus, petreci timp de calitate cu membrii familiei.