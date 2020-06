15 utilizari pentru otet. Cine banuia ca are asemenea superputeri?

Amesteca doua cesti de apa cu o ceasca de otet nediluat si pune solutia obtinuta in cafetiera. Porneste-o si repeta procesul de doua trei ori inainte sa faci cafea proaspata.Lasa peste noapte buretele de vase intr-un vas in care ai pus otet. Apoi lasa-l sa se usuce inainte de utilizare.Daca ti-au pictat copiii peretii cu creioane cerate, darele pot fi dizolvate cu ajutorul otetului. Inmoaie o periuta de dinti in otet nediluat si freaca uzor zona murdarita.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.