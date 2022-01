5 decoratiuni pentru casa care pot transforma orice incapere intr-un loc plin de viata

Cu totii ne dorim o casa confortabila, care sa ne ofere acele momente memorabile alaturi de familie si de prieteni. Atmosfera de care te bucuri in propria casa insa, depinde foarte mult de modul in care o decorezi. Culorile, materialele folosite, spatiul sau lumina, toate pot contribui in mod decisiv la gradul de confort pe care il resimti.Exista o multime de reguli pe care trebuie sa le respecti in amenajarea locuintei:- Asigura-te ca achizitionezi mobilier practic, si confortabil care nu ocupa foarte mult spatiu;- Asigura-te ca toate locurile in care iti desfasori activitatile casnice au suficient de multa lumina naturala;- Creeaza o schema de culori cat mai armonioasa! Nu alege zeci de culori, deoarece totul poate deveni foarte obositor. Cel mai bine este sa optezi pentru una, doua sau 3 culori predominante, care vor oferi senzatia unui spatiu bine organizat;- Incearca sa creezi o atmosfera placuta pentru toate simturile: un aer care miroase placut, o temperatura optima, materiale placute la atingere, o muzica de fundal care sa relaxeze. Daca stii toate aceste reguli, poti incepe sa achizitionezi accesorii. Accesoriile ii dau viata unei incaperi si reusesc sa creeze un tablou personalizat, pe care sa il indragesti si pe care sa ti-l insusesti.1.La fel ca si in natura, florile pot schimba atmosfera dintr-o incapere. Daca esti o persoana care acorda suficient timp ingrijirii spatiului in care locuieste, florile naturale sunt cele mai potrivite. Daca nu vrei sa iti bati capul cu udatul si ingrijitul sau pur si simplu nu ai suficient timp, lapoti gasi mai multe variante de flori artificiale, foarte bine realizate. Arata exact ca florile naturale, insa nu au nevoie de ingrijire, nu se ofilesc si pot fi puse oriunde.2.Ce poate da mai multa viata unei incaperi decat amintirile. Ramele foto pot fi decoratiunile perfecte, in care sa se regaseasca poze cu persoanele dragi si cu cele mai frumoase amintiri.3.. Alaturi de ramele foto poti adauga cateva tablouri colorate, care sa se incadreze in ambienta creata cu mobilierul. Piata tablourilor este din ce in ce mai dezvoltata si iti poate oferi sansa de a-ti crea un loc personalizat, de care sa te mandresti;4.. Poti adauga un strop de culoare si prin pernute colorate. Acestea isi gasesc locul pe canapea sau pe pat si se pot dovedi extrem de confortabile atunci cand este nevoie de ele.5.. Lumanarile parfumate sunt accesorii ieftine si foarte eficiente atunci cand ai nevoie de o lumina ambientala calda si de un aer care miroase foarte frumos. Acestea isi pot gasi locul in orice incapere si pot aduce un aer proaspat si cald, fiind ideale in anotimpul rece.Evident, alaturi de acestea poti adauga o multime de alte accesorii. Asigura-te ca nu aglomerezi foarte tare spatiul, ca respecti regulile culorilor si ca mizezi pe materiale de cea mai buna calitate. Rezultatul va fi intotdeauna unul perfect.