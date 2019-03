8 obiceiuri pentru o casa curata. Trebuie sa le incerci si tu!

Iata 8 obiceiuri a persoanelor cu case perfect curate.Sa tii o casa curata nu inseamna ca trebuie sa dedici o zi intreaga acestei sarcini. In loc sa petreci intregul final al saptamanii curateniei, cel mai bine este sa faci cate putin in fiecare zi. Spre exemplu, nu astepta sa se straga zeci de rufe pe care sa le speli pe toate intr-o anumita zi, ci imediat ce se umple o masina da-i drumul. Sau rezerva curateniei 15 minute in fiecare zi, timp in care sa deretici prin casa cat de mult poti. Indiferent ca este vorba despre stersul prafului, sau ordonarea hainelor in sifonier sau a altor lucruri in dulapuri, cel mai bine este sa faci cate putin in fiecare zi pentru a nu te simti coplesit cand vrei sa le faci pe toate intr-o singura zi.Oamenii organizati nu au, neaparat, cele mai curate case. In fiecare zi ei stiu exact ce au de facut si aleg sarcinile care au cel mai mare impact asupra curateniei casei. Spre exemplu, isi aranjeaza pantofii in pantofar dupa ce i-au folosit. Sau sterg praful, imediat ce l-au observat, nu asteapta sa se depuna in straturi prea mari. In plus, isi fac patul zilnic, lucru ce schimba imediat aspectul unei case.Una dintre zonele in care se face dezordine zilnic (depinde daca gatesti sau nu) este bucataria. Iar aici ar trebui sa faci curatenie in fiecare zi. Pentru maximizarea rezultatelor incearca sa pui lucrurile in ordine in timp ce gatesti. De exemplu, sa nu lasi ingredientele de-a valma dupa ce le-ai folosit, ci asaza-le la locul lor. Si spala vesela imediat ce ai folosit-o. Oamenii ordonati nu se duc niciodata la culcare inainte de a-si spala vasele.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.