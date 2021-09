Alege cel mai bun cuptor electric la un pret rezonabil

Nivelul de trai pe care societatea românească îl are în prezent, permite majorității să beneficieze de confortul mediu în gospodărie. Să ai în bucătărie plită și cuptor este o normalitate și interesul oamenilor este îndreptat acum spre informare, în așa fel încât să poată alege produse bune și în acord cu nevoile personale. Pentru că tehnologiile inovatoare au adus în atenție cuptorul elecric, care are dotări și funcții superioare, iar rezultatele sunt net superioare cuptoarelor pe gaz, acestea au devenit preferatele clienților. Cutoarele electrice pot fi independente sau incorporabile , ambele având avantaje și dezavantajeNu este important în primul rând ce se zice că este bun, deoarece nu ești favorizat de un standard exterior ce face o diferențiere aleatoare(în afară de calitatea fabricării), ci mai ales ce anume te interesează la acest cuptor și în ce fel îl vei folosi. Cunoscând aceste aspecte îți va fi mai ușor să alegi din multitudinea de modele ce au dimensiuni, caracteristici și funcții diferite. Pornind de la criteriul prețului, iată câteva variante de cuptor electric independent de luat în seamă pentru bugete mici, dar cu performanțe bune.1.. Acest mini cuptor electric are 9l volum și un consum de doar 800W. Ieftin și de dimensiuni reduse (21/37/22cm), este perfect pentru o bucătărie sau o familie mică. Este ideal pentru prăjit pâine, copt prăjituri sau gătit carne și legume, cu cele 3 tipuri diferite de încălzire. Ușa este prevăzută cu geam dublu termorezistent și pereții interiori sunt din material non-lipire. Are timer, orpire automată, termostat și iluminare interioară. Carcasa este din metal și are o tavă de firmituri, o tavă de coacere și grilă grătar.2.. Este un cuptor electric cu aer cald, având vas de sticlă cu capacitate de 12l, care dezvoltă o putere de 1400W. Rezistența este băgată pe tub metalic și izolată cu ceramică, iar temperatura de lucru se încadrează între 65-250°C. Sistemul puternic de încălzire și convecție cu halogen, face ca aerul încălzit să circule uniform în interiorul cuptorului și îl poți folosi să prăjești, să gătești cu abur, să coci, să prăjești pâine, să faci grătar, fără a mai avea nevoie de un cuptor convențional. Este prevăzut cu timer de 0-60min și are 7 programe, pe care le poți folosi pentru a mânca preparate gătite sănătos, fără grăsimi sau uleiuri. Are un preț mai mult decât convenabil pentru ce oferă și este economicos, deoarece are viteză mare de gătire. Vine împreună cu un grătar mare, unul mic și un clește pentru alimente.3.Produs turcesc, acest cuptor electric de 33l îți oferă calitate bună la un preț imbatabil. Deși are dimensiuni reduse, are eficiență maximă la cei 1300W, fiind perfect pentru încălzit mâncarea, preparat sandwich-uri, prăjituri sau orice fel de mâncare dorești. Reglarea temperaturii o poți face între 90-230°C, iar funcția timer îți dă posibilitatea să stabilești timpul de gătire între intervalul 1-90 min. Are avertizare sonoră la terminarea programului, ușă cu sticlă termorezistentă și interior din aluminiu-zinc, ce reflectă căldura, pentru o preparare mai rapidă. Ca accesorii are tavă rotundă, tavă dreptungiulară și grătar inox.4. Acest produs este accesoriu perfect în bucătăria ta, deoarece raportul calitate-preț este excelent. Cu un volum de 30l și diametru de 29 cm, cuptorul funcționează până la 230°C temperatură maximă, având o putere de 1550W. Are panou de comandă mecanic, interior iluminat prevăzut cu strat antiaderent și ușă cu două straturi de sticlă termoizolantă, pe care o poți demonta în vederea unei curățări ușoare. Este dotat cu 4 elemente de încălzire din oțel inoxidabil, care asigură 7 feluri de încălzire: superioară, inferioară, sus-jos, cu ventilator sau fără și separat modul decongelare. Beneficiază de timer de maxim 120 min, semnal sonor, oprire automată și protecție la supraîncălzire și are în set tavă pentru firimituri, tavă pentru copt, grătar cromat și set pentru gril.