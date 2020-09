Baia ta va mirosi formidabil saptamani intregi cu acest truc

Role de hartie igienicaUleiuri esentiale la alegerePune cateva picturi de ulei esential in interiorul rolei. Pastreaza rola in baie. Mirosul va ramane in baie saptamani intregi.Tot ce trebuie sa faci este sa picuri 2-3 picaturi de ulei esential in interiorul rolei, pe cotor, avand rabdare ca acesta sa patrunda in carton inainte de a turna o noua picatura. Asaza apoi rolele pe un raft, avand grija sa pui in fata lor alte role de hartie, fara ulei esential, astfel incat sa le consumi mereu pe cele fara ulei esential restul ramanand in baie.