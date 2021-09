Casa ta are nevoie de un aer cat mai curat si nepoluat! Gaseste produsul potrivit la Altecovent

Daca nu putem sa influentam foarte mult poluarea aerului de la exterior, putem avea grija de acest aspect in spatiul in care ne petrecem cel mai mult timpul. Calitatea aerului este vitala pentru noi, pentru ca sanatatea noastra poate fi direct influentata de acest aspect.Poate ca ar trebui sa ne dea de gandit datele pe care le furnizeaza cei de la Organizatia Mondiala a Sanatatii: 9 din 10 oameni respira un aer toxic, contaminat, multi dintre ei avand deces prematur. Datele se refera la nivel european si nu se raporteaza doar la aerul de la interior, cat si cel de la interior.Paradoxal, ne place sa traim intr-un mediu curat, unde mereu avem grija sa fie curat si aerisit, insa, produsele de curatenie pe care le folosim contin substante foarte toxice ce sunt eliminate in aerul pe care il respiram. Iar, de aici deja incepem sa traim inconstienti intr-un mediu cu aer contaminat.Alte cauze se refera la uscarea hainelor in casa, praful, alergenii, acarienii, mucegaiul, fumul de tigara. Chiar daca aerism in permanenta locuinta, aerul de afara este si el poluat, deci nu facem decat sa recirculam un aer poluat prin casa si plamanii nostrii. Aceste aspecte pot duce la boli foarte grave de plamani, insuficienta respiratorie, astm si altele.Insa, tehnologia este intr-o continua dezvoltare si vine cu solutii importante, chiar salvatoare pentru noi. Vorbim aici despre niste produse calitative cu un rol eficient in ceea ce priveste purificarea aerului. Putem opta pentru produsele de la Altecovent , un aliat de incredere in acest sens.Putem opta, spre exemplu, pentru purificatoarele de aer. Acestea sunt niste dispozitive ce au rolul de a elimina poluantii din aerul dintr-o incapere, astfel ca va deveni unul mai curat si mai calitativ.Purificatoarele sunt recomandate in special pentru persoanele care sufera de alergii, persoanele astmatice sau cu probleme de natura pulmonara. Important de specificat este ca aceste purificatoare pot elimina inclusiv fumul de tigara si mirosurile neplacute.Exista 3 tipuri de particule de aer, iar acestea sunt denumite PM.- PM0,1: se traduce prin particule de praf mai mici de 0,1 micrometri, acestea fiind foarte fine. Din aceasta cauza, particulele 0,1 raman in aer foarte mult timp, iar rata de a le inhala este foarte mare.- PM2,5: particule mai mici de 2,5 micrometri.- PM10: particule de praf ce sunt intre 2,5 si 10 micrometri. Combinate cu alte substante toxice, rezulta poluarea aerului cunoscut si sub numele de smog.Atat PM10, PM2.5, cat si PM0.1 pot intra in caile respiratorii prin respiratie. Cu cat particulele de praf sunt mai mici, cu atat pot patrunde mai adanc in plamani. Acolo unde PM10 de obicei nu ajunge mai departe de gat, PM0.1 poate ajunge chiar la caile pulmonare si poate intra in fluxul sanguin. Particulele de praf mai mici de 2,5 micrometri sunt cele mai periculoase, dar chiar si particulele mai mari de praf pot afecta sanatatea. Daca suntem expus la o multime de particule, putem suferi de probleme precum respiratia, tuse, dureri de cap si oboseala. De asemenea, poate avea un efect daunator asupra vaselor de sange si a inimii. Anumite particule nu sunt sau aproape nu dauneaza sanatatii, cum ar fi sarea de mare si nisipul desertului.In cadrul magazinul Altecovent gasim o gama de purificatoare de aer, calitative si accesibile la pret. Putem opta de asemenea si pentru un recuperator caldura pentru ca si acesta vine cu multe beneficii.Daca este bine montat (puteti apela la echipa de profesionisti Altecovent pentru servicii de montaj) un astfel de recuperator de caldura va asigura in permanenta un aer proaspat, dar fara a elimina caldura dintr-un spatiu.In plus, va elimina excesul de umiditate, contribuie la un aer proaspat, duce la economii de energie cu pana la 93% si nu este nevoie sa mai deschideti ferestrele.Aerul ventilat este mult mai curat si introdus in permanenta in casa si nu exista nivel mare de CO2 ori acest aspect inseamna un aer sanatos si nepoluat.Cu astfel de recuperatoare de caldura sunt eliminate si mirosurile neplacute, polenul, acarienii, praful, ciupercile si asa mai departe.In cadrul magazinului Altecovent se mai regasesc si sisteme de ventilatie , ventilatie cu recuperare descentralizata, ventilatoare de baie, filtre si accesorii pentru ventilatie si multe altele.Altecovent este o companie specializata pe piata din Romania in comercializarea si distributia sistemelor de ventilatie cu recuperare de caldura, dar si a ventilatoarelor pentru baie.Compania detine o echipa cu o vasta experienta in acest domeniu, axandu-se pe fidelizarea si multumirea clientilor. Gasim aici branduri renumite pentru calitate precum Aspira, Wafe, Paul, Komfovent, SEVI si multe altele.De asemenea, clientii pot gasi aici si servicii de montaj, pot apela la consultanta telefonica in cazul in care au intrebari si pot accesa platforma online pentru a vedea fiecare detaliu in parte. Echipa Altecovent personalizeaza fiecare proiect in parte tinand cont de preferintele si cerintele clientilor.Oamenii se focuseaza pe calitate atat in materie de produse, cat si servicii, un pret corect si garantia calitatii.Iar daca ne raportam la costuri, acestea difera in functie de mai multi factori precum suprafata locuintei, brand, tipul de produs, calitatea, producatorul, implicit montajul acestora. Puteti discuta cu echipa pentru a face o potrivita alegere in functie de nevoi, pentru a cere de asemenea si o oferta de pret.Altecovent este un partener de incredere si de drum lung pentru cei care doresc sa isi imbunatateasca calitatea aerului pe care il respira. Este important sa facem o astfel de investitie, tinand cont de avantajele pe care ni le pune la dispozitie compania.Descoperiti intreaga gama de produse pe site-ul cu acelasi nume, cereti oferta de pret, iar pentru nelamuriri luati legatura cu echipa pentru a va raspunde tuturor intrebarilor.