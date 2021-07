Cat de bine fac fata aparatele de aer conditionat valului de canicula?

Perioada de vara este una distractiva, insa temperaturile de afara pot fi uneori greu de suportat. De aceea, investitia ina devenit o necesitate. Acesta te ajuta sa mentii nivelul de caldura sub control si sa te bucuri de un aer rece si placut. Iata ce trebuie sa stii daca iti doresti sa cumperi un astfel de produs!Puterea de racire poate fi afectata de emisiile altor echipamente electrice si de gradul izolatiei. Cu toate acestea, exista cifre estimative pentru fiecare situatie. De exemplu, la o inaltime de 2,5 metri intr-o camera, puterea poate fi de 9.000 BTU. Acesta este un calcul pentru o suprafata de pana in 30 de metri patrati. Suprafetele de 55 de metri ar putea avea nevoie insa de un dispozitiv cu 12.000 BTU.Produsele cu 24.000 BTU sunt utilizate mai des in spatiile comerciale, avand preturile mai mari. Ca sa te asiguri ca nu exista un consum exagerat, analizeaza clasa energetica. Aceasta trebuie sa fie din categoria A sau A+, deoarece multe aparate de aer conditionat de tip B sau C nu ofera acelasi randament. Desi initial este necesara o investitie, pe termen lung vei plati mai putin la facturi.Una dintre cele mai utile functii este modul sleep, care ajusteaza temperatura pe durata noptii. In acest mod, ciclurile de somn nu sunt intrerupte si te poti odihni mai bine. In plus, aerul este redirectionat, in asa fel incat sa nu ajunga direct spre tine si nivelul de zgomot scade. O alta functie apreciata de multe persoane este cea turbo, deoarece accelereaza puterea dispozitivului la pornire si ii permite acestuia sa ajunga la intervalul dorit intr-un timp scurt. Este recomandat insa sa nu o utilizezi prea des, motivul fiind legat de consum.Compresorul la aparate de aer conditionat poate fi cu piston, rotativ sau cu spirala. In functie de acelasi aspect, dispozitivul devine din ce in ce mai silentios. Cand este canicula afara, umiditatea atmosferica cauzeaza neplaceri. De aceea, este necesar procesul de dezumidificare. Orice aparat modern a fost dotat cu filtre antibacteriene din fabrica, dar conteaza si calitatea acestora.Opteaza pentru un model care prezinta un filtru electrostatic si unul de ionizare. Aceste caracteristici impiedica reactiile alergice si sunt capabile sa retina germenii din aer. Un alt filtru benefic este cel antifungus, care omoara microorganismele ce intra in circuit. Nu uita faptul ca zonele care se ocupa de procesul de purificare pe aparate de aer conditionat trebuie curatate in mod frecvent. Acest proces este esential si pentru prelungirea duratei de viata a produsului.Desi multi comercianti ofera o experienta similara, alegerea finala poate fi una dificila. Ca sa faci lucrurile mai simple, gandeste-te de cate unitati interne ai nevoie si care este brandul tau preferat. In general, sistemele multisplit sunt mai benefice decat cele simple.Produsele din aceeasi categorie trebuie sa fie suficient de puternice incat sa mentina o temperatura cuprinsa intre 22 si 26 de grade celsius. In bugetul final este important sa iei in calcul procesul de instalare. In aceasta etapa poti sa angajezi pe cineva cu experienta in domeniu, ca sa te asiguri ca nu exista greseli. La un magazin online ca Vollmax dispui de aparate de aer conditionat si asistenta tehnica pentru alegerea acestora!