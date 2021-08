Cat timp poti pastra ouale la frigider. Greseala pe care o fac multi romani si ii poate imbolnavi

Mare atentie la ouale pe care le cumperi si la temperatura la care le tii in frigider! Chiar daca stau la rece, aceste produse pot deveni periculoase pentru sanatate si pot provoca intoxicatii alimentare. Cat poti pastra de fapt ouale in frigider? Care este perioada maxima pentru a le putea consuma!Ouale pot contine bacterii, printre care si Salmonella, care pot provoca boli de origine alimentară. Aceste bacterii pot fi periculoase pentru organism. Cu toate acestea, păstrarea unui ou la temperatura frigiderului (4 ° C) încetinește înmulțirea bacteriilor și ajută la prevenirea pătrunderii acestora în coajă. Refrigerarea este atât de eficientă în controlul creșterii bacteriilor încât, în combinație cu coaja de protecție și enzimele unui ou, ouăle refrigerate rareori se deterioreazăatâta timp cât au fost manipulate și depozitate corespunzător.Cumpărați ouă numai dacă sunt vândute de la frigider sau cutie frigorifică.Deschideți cutia și asigurați-vă că ouăle sunt curate și cojile nu sunt crăpate.A se păstra cu promptitudine într-un frigider curat, la o temperatură de 4° C sau mai mică. Folosiți un termometru frigider pentru a verifica.Păstrați ouăle în cutia originală și folosiți-le în termen de 3 săptămâni pentru cea mai bună calitate.Stocarea ouălorDepozitarea corectă a ouălor poate afecta atât calitatea, cât și siguranța:Utilizați ouă fierte (în coajă sau decojite) în decurs de 1 săptămână după gătit.Utilizați ouă congelate în decurs de 1 an. Ouăle nu trebuie congelate în coji. Pentru a congela ouă întregi, bateți gălbenușurile și albușurile împreună. Albușurile de ouă pot fi, de asemenea, congelate singure.Puneți la frigider resturile de ouă fierte și utilizați în termen de 3 până la 4 zile. Când puneți la frigider o cantitate mare de resturi fierbinți care conțin ouă, împărțiți-l în mai multe recipiente puțin adânci, astfel încât să se răcească rapid.