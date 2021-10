Cauti cea mai buna mancare pentru cainele tau? Alege hrana uscata

Nu face niciun compromis când vine vorba de sănătatea și starea de bine a câinelui tau, alegând o hrană uscată de calitate.Companionul tău patruped nu trebuie sa sufere sub nicio forma din cauza unui compromis pe care l-ai putea face, în ceea ce privește valorile nutriționale sau aroma mancarii cumparate.Chiar daca la ora actuala există multe dezbateri între deținătorii de animale de companie cu privire la hrana umeda sau uscata (ca fiind cea mai buna opțiune pentru prietenii noștri blănoși), avem și o veste bună: atât timp cât selectați o formulă pusa la vanzare de un brand de renume, sunt toate șansele ca patrupedul tău iubit sa isi primeasca toate vitaminele și mineralele de care are nevoie pentru a se simți și a arăta minunat!Ai prefera hrana umeda? Intr-adevar, mâncare umedă pentru câini este o alegere excelentă pentru animalele care au probleme cu tractul urinar sau cu rinichii și nu au tendința de a bea prea puțină apă. Totusi, hrana uscata are o mulțime de, ce merită luate în considerare.- În primul rând, aceasta are- lucruri de care majoritatea câinilor sunt indragostiti. Mancarea deshidratata bifează este cu siguranța suficient de aromata pentru majoritatea câinilor - ceea ce înseamnă, in final, că nu vei pierde bani pe ceva ce cainele tau va ignora.- Ai la dispoziție o modalitate strălucitoare de a mențineîntr-o stare cât mai bună. Învelișul exterior abraziv al mâncării acționeazăi, înlăturând placa dentara și tartrul, în timp ce câinele mănâncă o hrană bună, pentru a-și menține dinții și gingiile sănătoase.- Mâncarea uscată pentru câinide asemenea,fără ca aceasta să se strice sau să devină mirositoare.- Dacă prietenul tău blănos este un mâncător cam, estedecât mâncarea umedă.- Hrana uscată mai poate fi pusă într-un dozator interactiv și folosită ca parte a unei activități distractive, ajutându-te să îți menții câinele distrat și stimulat mental.Asigură-te că ai multă apă proaspătă la îndemână (dacă oferi doar hrană uscată) - alege fântâni sau adapatori atractive de apă, excelente pentru a motiva câinii să se hidrateze.- Cea mai populară mâncare din magazin: Advance- Cel mai economic pachet de mâncare uscată: Equilibrio Adult Dogs, cu Pui - 12+2 kg Cadou- Cea mai bună hrană uscată, premium: Taste of the wild- Cea mai iubită mâncare pentru căței: Raw Paleo- Cea mai apreciată hrană uscată pentru seniori: Royal canin