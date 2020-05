Ce inseamna o imprimanta 3D profesionala?

Printatul 3D a evoluat foarte mult în ultima perioadă față de prima dată când a fost dezvoltat în anii 80’. Inițial el a fost creat pentru a produce într-o perioadă foarte scurtă prototipe, dar acum a ajuns să acopere mult mai multe arii.Totodată evoluția printatului 3D a suferit o creștere rapidă și în numărul de companii care adoptă această nouă tehnologie.Dacă înainte doar câteva industrii își permiteau printatul 3D acum a devenit mult mai accesibil și se folosesc în mult mai multe domenii și pentru mai multe scopuri în afară de prototipare.Dacă și tu ai o sau vrei să dezvolți o afacere care să se folosească de tehnologia printatului 3D atunci probabil că vrei să știi câte ceva despre imprimantele 3D industriale Deci astăzi îți voi explica pe scurt câteva tehnologii de printare pe care trebuie să le iei în considerare înainte de a-ți alege imprimanta 3D.În anii 80’ și 90’ tehnologiile de printare 3d erau mai puține și totodată mult mai subdezvoltate. Asta înseamnă că nu imprimantele 3D din acea vreme printau la o calitate mult mai slabă și erorile erau mult mai dese.Totuși odată cu dezvoltarea imprimantelor și tehnologia de printare a evoluat, astfel astăzi avem o gamă largă din care poți alege:1. FDMEste printre primele tehnologii de printare apărute și este cunoscută pentru simplitate și fiabilitate.Totuși de obicei este folosită de majoritatea imprimantelor destinate pasionaților, hobbyiștilor sau persoanelor care sunt la prima lor imprimantă 3D pentru că este foarte ușor de folosit, materialele de printare sunt ieftine, poți învăța rapid cum funcționează printatul 3D plus multe alte caracteristici.Totuși, deoarece această tehnologie extrudează straturi fine de material termoplastic topit ajunge să aibă o calitate slabă a printului în comparație cu celelalte metode. De aceea nu prea este folosită în producție.2. SLAEste o metodă de printare 3D bazată pe stereolitografie și este folosită în special pentru a crea prototipuri, modele și piese.Avantajul față de FDM este calitatea printr-urilor. De exemplu e foarte folosită în crearea de prototipuri de bijuterii , datorită fineții cu care redă detaliile unei piese.Această tehnologie folosește un procesul fotochimic unde lumina emisă de un laser fotopolimerizează materialul lichid (în cele mai multe cazuri rășină)care se află cuva imprimantei 3DDezavantajul ei fiind că poate printa doar obiecte survenite din lichide.3. SLSAvantajul acestei tehnologii față de celelalte 2 discutate anterior este că poate printa materiale feroase.Procesul de printare se bazează pe pudră metalică (oțel, aliaje de aluminiu, titaniu, cupru etc.) ce este este așezată în cuva imprimantei, apoi un laser solidifică selectivă o anumită arie pentru a solidifica pudra. Pentru a repeta pașii se împrăștie încă un strat de pudră după care laserul solidifică din nou o zonă selectată și tot așa până se ajunge la obiectul final.4. MJ (Material Jetting)MJ este o tehnologie deseori folosită în fabricarea de prototipuri și funcționează asemănător cu o imprimantă standard ce printeaza cu cerneală..Diferența este că în loc să printeze un singur strat de cerneală, mai multe straturi de material sunt construite unul peste celălalt astfel încât să formeze un obiect.Extruderul imprimantei împroașcă sute de picături minuscule formate dintr-un material fotopolimer care mai apoi sunt solidificate de o lumină UV atașată de extruder.După aceasta, platforma se lasă în jos pentru a face loc unui nou strat.Și tot așa pașii se repetă până obiectul ajunge la starea finală.Avantajul acestui mod de printare este că poate printa mai multe obiecte așezate în linie fără să reducă din timp. Tot ce trebuie să faci este să plasezi corect obiectele.Acestea au fost câteva din multitudinea de tehnologii de printare pe care le poți găsii pe imprimantele 3D industriale.Fiecare are avantajele și dezavantajele ei și probabil ar trebui să cercetezi care îți este mai potrivită înainte de a cumpăra o imprimantă 3D.