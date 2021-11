Ce surse alternative de caldura poti folosi in siguranta

In timpul sezonului rece, facturile la intretinere pot fi o reala problema pentru bugetul alocat utilitatilor. Chiar daca ai montat repartitoare pentru toate caloriferele din casa, poti avea surprize neplacute si poti plati mai mult decat te asteptai, chiar si pierderile de caldura de pe coloana.De asemenea, in cazul in care locuiesti intr-o zona care nu este racordata inca la reteaua de caldura sau sunt intreruperi frecvente, ai nevoie de o sursa alternativa, sigura si eficienta, cu care sa incalzesti locuinta. Este important sa gasesti o solutie potrivita atat spatiului de care dispui, cat si nevoilor tale, pentru a obtine o atmosfera placuta, fara a compromite confortul si fara a plati sume foarte mari pentru incalzirea casei.Daca ai o suprafata mai mica de incalzit, de exemplu, o singura camera, iar racordarea la reteaua generala este deficitara sau inexistenta, cea mai la indemana solutie este o aeroterma . Aerotermele sunt aparate de incalzit foarte populare, care sunt alimentate direct la sistemul de energie electrica. Acestea sunt prevazute cu o rezistenta care, atunci cand primeste energie electrica, radiaza aer cald in intreaga incapere, cu ajutorul unui ventilator integrat. Aerotermele sunt prevazute cu un termostat care permite reglarea temperaturii, au mai multe trepte de putere si distribuie uniform caldura in intreaga incapere.Cel mai mare avantaj al unei aeroterme este acela ca poate fi mutata usor dintr-o camera in alta. In plus, poti alege puterea de care ai nevoie si sunt eficiente indiferent de temperatura de afara, spre deosebire de aparatele de aer conditionat, care nu dau randament atunci cand temperatura exterioara scade sub pragul de inghet.Pentru incalzirea spatiilor foarte mari si chiar si pentru cele exterioare, cum ar fi terasele sau balcoanele, exista mai multe variante de incalzire, sigure si care ofera confortul de care ai nevoie. Poti opta pentru panouri radiante, care functioneaza pe curent electric, au o durata mare de viata si nu necesita lucrari deosebite de intretinere.De asemenea, poti alege un convector electric, fie de podea, fie unul care se monteaza direct pe perete. Convectoarele electrice sunt recomandate pentru spatiile de mari dimensiuni si functioneaza cu ajutorul unei rezistente care radiaza aerul incalzit in incapere.Cel mai important criteriu de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi o solutie alternativa de incalzire este marimea spatiului. Aerotermele si convectoarele sunt solutia ideala pentru o casa de dimensiuni obisnuite, in timp ce panourile radiante sunt potrivite pentru spatii mai mari sau pentru zonele de la exterior.Din punct de vedere economic, cea mai eficienta solutie pentru incalzirea locuintei este aeroterma electrica. Alegerea acesteia se face in functie de marimea apartamentului sau a casei si de izolatia termica. Aceasta este o solutie alternativa eficienta mai ales in zilele foarte friguroase, atunci cand centrala termica nu face fata pentru a oferi confortul de care ai nevoie. De asemenea, este ideala pentru perioadele in care ai nevoie sa incalzesti o incapere cu costuri minime.Siguranta este de asemenea un criteriu foarte important. Este recomandat sa alegi o solutie cat mai eficienta, insa sigura, certificata, de la un producator sau un magazin de incredere. Sursele de incalzire sunt periculoase si pot duce la numeroase accidente daca nu sunt alese sau instalate corespunzator sau daca sunt fabricate de persoane care nu cunosc riscurile asociate solutiilor alternative de incalzire. Alege sa cumperi de la magazine care comercializeaza doar produse certificate si testate, iar in cazul instalarii surselor alternative complexe, apeleaza la ajutorul unei persoane specializate.Sursa foto: Shutterstock