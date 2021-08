Ce trebuie sa pui in masina de spalat pentru ca hainele sa nu se decolereze cu timpul. Trucul genial pe care trebuie sa il stie toti romanii

Foarte multi romani nu se uita niciodata pe etichetele hainelor, unde se gasesc informatii pretioase despre ingrijirea si curatarea lor, atat manuala, cat si la masina de spalat. Este foarte important sa citesti etichetele hainelor inainte de a le spala pentru a sti cu exactitate temperatura apei sau viteza ciclului de spalare.Hainelor isi vor pastra mai bine culoarea in timp, daca sunt spalate pe dos. Astfel, partea din fata, vizibila, nu va intra in contact direct cu detergentii.Balsamul de pânză pentru țesături lubrifiază fibrele din haine. Acest lucru reduce abraziunea și, ca rezultat, reduce pierderile de vopsea. Balsamul ajută, de asemenea, la prevenirea îmbătrânirii, care vă ajută să vă păstrați hainele pe culorile originale și să păstrați aspectul proaspătcu un aspect mai luminos.Cel mai interesant truc folosit de gospodine este banalul oțet. Este un balsam natural sută la sută, și ajută la înălbire, dar și la păstrarea culorilor de pe haine intacte, fără să atace fibrele din țesătura hainelor tale. Adăugați o jumătate de cană de oțet la fiecare încărcare de spălare pentru a preveni decolorarea. Deși are un miros puțin neplăcut, se spală odată cu ciclul de clătire.