Ce vas de copt este potrivit pentru tine: metal, sticla sau ceramica?

Vrei sa faci briose? Paine? O placinta cu carne? Vei avea nevoie de, dar nu orice tip de vase. Trebuie sa alegi intelept tipul de vas ideal pentru copt, pentru ca o alegere gresita s-ar putea sa iti strice mancarea. Afla astfel, care sunt diferentele dintre coacerea in vasul de sticla fata de cea din vasul de metal sau ceramica.In functie de ce si cat de des gatesti si coci, ar trebui sa stii si cum sa iti alegi vasele de copt.Vase de copt din sticlaSticla nu este reactiva, ceea ce inseamna ca alimentele nu vor prelua aromele persistente dintr-un vas de copt din sticla. De asemenea, pastreaza caldura mai bine decat vasele de copt din metal, ceea ce este minunat daca doresti ca mancarea sa ramana calda pana cand este servita masa. Daca ai o reteta care necesita o tava de metal si trebuie sa inlocuiesti sticla, de obicei, trebuie sa reduci temperatura cuptorului cu 25 de grade.Exista cateva sfaturi de ingrijire pe care trebuie sa le iei in considerare cu vasele de copt din sticla. De exemplu, nu incalzim niciodata sticla pe aragaz pentru ca se poate sparge. De asemenea, ai grija sa nu muti sticla rece ca gheata intr-un cuptor fierbinte. Sticla se poate sparge la schimbari extreme de temperatura. Cand se foloseste? Sticla este perfecta pentru carne, macaruri de cartofi sau lasagna.Vase din ceramicaVasele de copt din ceramica functioneaza foarte asemanator cu sticla. Datorita acoperirii sale, nu va lasa arome persistente dupa spalare. De asemenea, pastreaza bine caldura, astfel incat lasagna va ramane fierbinte pana la cina.In timp ce sticla si ceramica functioneaza in mod similar, necesita si o ingrijire similara. In plus, poate doresti sa alegi mai multe modele de vase ceramice pentru aspectul lor diversificat. Mancarurile din ceramica sunt disponibile intr-o gama larga de culori si modele, care pot fi un adevarat punct de atractie pe masa.La fel ca sticla, vasele de copt din ceramica sunt sensibile la schimbarile extreme de temperatura, asa ca nu pune vasul fierbinte intr-o chiuveta cu apa rece. Vasele de ceramica sunt ideale pentru traditionalele sarmale, varza calita si musaca.Vase de copt din metalMetalul se incalzeste rapid si este un conductor mai bun de caldura decat sticla. Aceasta inseamna ca mancarea ta va avea o culoare mai rumena si margini crocante. Retine ca aluminiul sau otelul reactioneaza cu alimentele acide, asa ca alege sticla si ceramica atunci cand coci ceva cu rosii sau citrice.De asemenea, ai in vedere finisajul tavilor de metal. Tavile din metal inchis la culoare vor coace mai repede orice este in interior. Tavile mai usoare vor coace mai incet. Asadar, asigura-te ca alegi o tava mai usoara daca coci prajituri deosebit de delicate.Alege metalul pentru produse de patiserie, cum ar fi painea sau prajiturile, pentru a le oferi marginile si fundul maro auriu ideal. Metalul este, de asemenea, o alegere buna pentru mai multe feluri de mancare, cum ar fi placinta cu carne, dar si unele mancaruri de cartofi sau alte legume.Vasele de copt sunt esentiale in orice bucatarie. Fie ca vorbim de o bucatarie profesionista sau de cea din propria locuinta, fiecare model de vas descris mai sus nu ar trebui sa lipseasca. Asta pentru a crea mereu o diversitate gastronomica, spre incanatarea ta, a familiei sau a prietenilor care iti calca pragul. Orice gospodina stie ca, adesea, pe langa pasiunea pentru gatit, exista si accesoriile potrivite, precum vasele pentru copt, care garanteaza succesul.Acum ca stii diferentele dintre vasele de copt din metal, sticla si ceramica, esti gata sa pregatesti preparatele culinare delicioase in cele mai utile si potrivite accesorii de bucatarie.