Cei mai premiati caini ai momentului

Cele mai premiate exemplare canine autohtone se afla in grija lui Mihai Nae, dresorul care are caini campioni nationali si internationali si peste 100 de premii obtinute la concursurile de gen in cei 20 ani de activitate.„Am iesit campion junior Romania cu Aky, un mascul din rasa Bulmastif si cu Honey, o femela din rasa Cane Corso. Honey este puiul cunoscutului campion national si international Uranus Nobile Corso Di Mogosoaia. Aceste doua exemplare au luat titlul de campion national junior, absolvind cu maxim punctaj 3 concursuri consecutive arbitrate de 3 arbitri nationali si internationali diferiti. Ma mai mandresc cu faptul ca am absolvit cu Bella, o femela de ciobamesc german nascuta in scoala noastra de dresaj, concursul CAC si CACIB cu maxim de punctaj, aceasta luand locul 1.”, spune celebrul dresor. La concursul CACIB a mai participat si Emir, un pui impresionant tot al lui Uranus, care a obtinut si el locul 1.Premiile obtinute constau in diplome, cupe si medalii. Mihai Nae conduce cea mai veche scoala de dresaj canin din Romania, fiind "dresorul preferat de vedete" - a dresat cainii a zeci de vedete, a dresat caini-actori si caini ai unor mari companii de paza si securitate din tara noastra.