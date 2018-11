Cel mai sigur mod de a scapa de mucegai plus alte 3 motive sa iti cumperi un dezumidificator

Vezi urme de condens pe geam si pereti? Se simte un miros usor neplacut in toata casa? Ai gasit urme de mucegai prin baie sau prin spatele mobilei? Acestea sunt semnele unei umiditati crescute in casa ta.Solutiile pe care le-ai folosit deja, probabil, pentru a sterge urmele de mucegai, au un rezultat temporar. Dupa ceva timp, acesta isi va face din nou aparitia. Singura metoda prin care vei scapa mereu de mucegai sau igrasie este controlul nivelului de umiditate din casa, lucru pe care il poti face cu ajutorul unui dezumidificator.Un astfel de aparat capteaza aerul din incapere si extrage umiditatea pe care o colecteaza intr-un recipient special. In functie de dimensiunile apartamentului sau camerei tale, poti alege un dezumidificator mai mic sau mai mare. Gasesti o multime de modele pe, alaturi de alte tipuri de aparate pentru controlul calitatii aerului.De exemplu, pentru o camera de 20-25 mp, poti alege, un dezumidificator foarte avantajos din punct de vedere al perfomantelor si costului sau.Acest aparat te ajuta sa mentii nivelul optim de umiditate din incapere. Daca ai probleme cu umiditatea, ar trebui sa il lasi cateva zile sa functioneze la capacitate maxima, setand un nivel de umiditate tinta de 30-35%. Apoi, poti alege un nivel de umiditate intre 40% si 60% - nivelul considerat optim pentru organism. Vei vedea ca daca mentii umiditatea din incapere la acest nivel, nu vei mai avea probleme cu mucegai, igrasie sau condens.: Modelul D12 ECO dispune de un pre-filtru bacterian care capteaza particule de praf sau par de animale – este, asadar extrem de util daca ai animale de companie in casa. Aparatul are si functia de Ionizare care contribuie la purificarea aerului.: Se stie faptul ca felul in care ne simtim in casa depinde nu doar de temperatura ci si de umiditate. Mentinerea umiditatii la un nivel recomandat creste gradul de confort din locuinta. In plus, umiditatea controlata scade riscul imbolnavirilor in sezoul gripelor si a racelilor.: In sezonul rece, uscarea rufelor devine o problema. Daca ai o izolatie destul de proasta si nivelul de umiditate tinde sa creasca mereu la tine in casa, ultimul lucru de care mai ai nevoie este sa usuci rufe pe calorifer. Cu dezumidificatorul D12 ECO scapi de aceasta problema. Poti lasa lucrurile umede in baie, intinse astfel incat sa se permita trecerea aerului printre ele, si pornesti dezumidificatorul pe modul Uscare Rufe. Timpul de uscare va scadea considerabil, iar apa evaporata se va strange in vasul de colectare si nu va mai ajunge pe pereti sau in obiectele din casa. Cu siguranta, sunt suficiente motive care sa te faca sa iei in considerare achizitia unui astfel de aparat, dar, in primul rand, te scapa rapid de mucegaiul din casa ta. Acesta este extrem de nociv pentru sanatate putand fi cauza declansarii unor boli pulmonare grave.