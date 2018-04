Certificatul energetic - pentru cei care vor sa stie totul despre casa lor!

Abia am apucat sa terminam de platit facturile mari de iarna la gaz si a venit vara. Cresc facturile la curent pentru ca e prea cald si trebuie sa pornim aerul conditionat. Cam asa se desfasoara viata multora dinte noi. Cu greu mai respiram intre o factura si alta, intre un salariu si altul. Iar cand auzi ca vecinul plateste mult mai putin decat tine la utilitati sau ca si-a vandut apartamentul cu un pret foarte bun te intrebi mirat cu ce ai gresit sau daca nu cumva ai contoarele defecte. Sau poate universul conspira importiva ta.Ei bine, a venit vremea sa descoperi problema si sa-ti scoti unpentru casa sau apartament. Numai asa te poti convinge ca nu-i vreo conspiratie ci doar unele probleme la izolatie, instalatii, diverse coltisoare ascunse pe unde se pierd luna de luna caldura de la calorifer sau racoarea de la aer conditionat.Unincadreaza pur si simplu casa, apartamentul, cladirea in care iti desfasori activitatile de business intr-o anumita clasa de consum energetic de la A la G. Certificatul energetic este un document oficial eliberat de niste persoane autorizate numite auditori energetici de gradul I sau II. Documentul este valabil 10 ani si costa incepand de la 130 lei pentru o garsoniera pana la 170 lei pentru apartamente cu 4 camere. Pentru case preturile variaza in functie de complexitatea imobilului. Certificatul energetic se elibereaza in cateva ore si este obligatoriu in cazul in care vrei sa-ti vinzi casa sau apartamentul sau sa-l oferi spre inchiriere unor persoane interesate. Uneste asa cum am amintit un simplu document eliberat pe baza fisei cadastrale a cladirii sau apartamentului si a anului in care respectiva cladire a fost construita. El are rol informativ atat pentru tine ca detinator de imobil cat si pentru cei care vor sa cumpere sau sa inchirieze imobilul. Spunem ca are rol informativ pentru ca nu implica modificari obligatorii sau reparatii de efectuat ci doar niste eventuale recomandari pe care le poti aplica sau nu. In unele cazuri se poate impune si efectuarea unui audit energetic insa asta difera de la caz la caz.Atunci cand apartamentul sau casa sunt incadrate intr-o clasa de consum de la A, cea mai eficienta, la G cea mai ineficienta si primeste nota energetica de la 1 la 100 (100 fiind cea mai buna) afli cu precizie de ce platesti mult la utilitati si cam ce trebuie sa faci ca sa eficientizezi consumul. Ramificatiile unui certificat energetic sunt insa mult mai adanci pentru ca el trebuie inmanat celor interesati sa cumpere sau sa inchirieze imobilul. Daca imobilul este incadrat in clase energetice cum ar fi C,D, E atunci pretul de vanzare sau de inchiriere scade dramatic pentru ca viitorii proprietari stiu ca vor avea de platit sume substantiale la intretinere.Eliberarea si prezentarea unui certificat energetic este obligatorie prin lege. Cu totii ne dorim sa stim ce cumparam sau ce inchiriem in materie de case si apartamente. Asa ca trebuie sa solicitam eliberarea unui astfel de certificat si sa urmam recomandarile unui auditor energetic. Un alt calcul recomandat este calculul coeficientului de izolare G (prescurtat), foarte util si important mai ales pentru obtinerea autorizatiei de construire.Ideal ar fi sa solicitam si un audit energetic, o analiza exacta cu ajutorul termografiei si stabilirea indicilor de performanta ai casei pentru a sti unde si ce anume trebuie modificat pentru incadrarea intre-o clasa superioara de eficienta energetica. Certificatul energetic se poate elibera si fara audit energetic. Intre cele doua nu exista o relatie de obligativitate.