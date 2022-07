Cum adaptezi temperatura din casa la valorile exterioare si de ce este important sa faci asta

Temperatura exterioară variază în funcție de capriciile naturii. Vara va fi mereu cald, peste limita de confort, iar iarna va fi frig. Valorile temperaturii exterioare sunt din ce în ce mai frecvent peste limite normale, efect al schimbărilor climatice. Astfel, adaptarea temperaturii de confort din interior trebuie să le ia în calcul, pentru a menține un echilibru termic sănătos pentru organism, evitându-se astfel producerea șocurilor termice generate de trecerea bruscă de la foarte cald la frig sau invers.Temperatura confortabilă din interior are valori care variază de la un anotimp la altul și depinde de gradul de umiditate din interior. Setarea aparatelor de climatizare trebuie realizată luând în calcul aceste elemente.În mod ideal, temperatura din interior, în sezonul cald, este considerată a fi una confortabilă dacă este cu circa zece grade Celsius mai redusă decât cea maximă din exterior. În zilele extrem de toride, ea poate să fie mai mică, pentru că la o temperatură exterioară care trece de 40 de grade Celsius, o valoare de 30 de grade în interior nu este plăcută.Vara ne simțim confortabil la temperaturi cuprinse între 22 și 26 de grade, cu un nivel redus de umiditate relativă, situat în jurul valorii de 50-55%. Această combinație oferă o senzație deplină de confort termic. Acesta depinde esențial de valoarea umidității, astfel că un aparat de aer conditionat Heinner va răci aerul din interior, concomitent cu reglarea activă a nivelului de umiditate din aer.Pentru că media temperaturii exterioare în sezonul rece este undeva sub 10 grade, temperatura confortabilă din interior va fi mai mică decât cea din timpul verii, ideală fiind valoarea cuprinsă între 17 și 21 de grade Celsius. La fel de mult contează și nivelul de umiditate, valorile recomandate pentru aceasta situându-se în jurul a 45-50%, uneori chiar și sub aceste valori.Este bine de știu că temperatura confortabilă variază în funcție de starea de veghe sau somn. În timpul activităților cotidiene, valorile ideale de temperatură, iarna și vara, sunt cele deja menționate, dar în dormitor este ideal ca acestea să scadă, indiferent de anotimp, cu câteva grade. Astfel, iarna, în camera de dormit temperatura poate să fie în jurul valorilor de 16-17 grade Celsius, iar vara, sub 20 de grade, ceea ce oferă un somn de calitate.Reglarea umidității poate spori considerabil confortul interior, fără a genera consum de energie pentru a răci sau încălzi o încăpere. Dacă umezeala exterioară este o problemă pe timpul verii, iarna, temperaturile scăzute permit reglarea rapidă a umidității din interior printr-o bună și constantă ventilare a spațiului.Aceasta înseamnă aerisirea de două-trei ori pe zi a încăperilor pentru circa cinci-zece minute. O cameră cu umezeală redusă se va încălzi mai repede și va păstra o temperatură plăcută mai mult timp, cu un consum de energie mai redus.Vara, umezeala atmosferică este unul dintre factorii care generează disconfort termic. Aparatele de aer condiționat pot regla nivelul acesteia în interior, dar este necesară setarea corectă a temperaturii de funcționare a aparatelor. Utilizarea unui termostat sensibil la nivelul de umiditate este un element care poate face atmosfera din interior mult mai plăcută vara, reducând simțitor și consumul de energie.Măsurarea temperaturii din interior, dar și a umidității sunt metode utile și necesare pentru a avea confort termic, indiferent de anotimp. Dacă organismul uman poate sesiza diferențele de temperatură, acesta nu are capacitatea de a simți dacă nivelul de umiditate este unul prea ridicat sau scăzut. În plus, umiditatea interioară influențează nu doar temperatura resimțită, ci și mediul din casă. O umiditate crescută este improprie sănătății și favorabilă dezvoltării bacteriilor, virusurilor și mucegaiurilor.Pentru ca termometrul și hidrometrul să furnizeze informații corecte, acestea trebuie așezate pe un perete interior, departe de sursele de căldură (inclusiv electrocasnice) sau de aparatul de aer condiționat, la distanță de baie și bucătărie.Sursa foto: Shutterstock.com