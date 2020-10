Cum aerisesti corect o incapere pentru a evita infectia cu coronavirus

Exista dovezi ca infectia cu coronavirus este transmisa prin aerul pe care il respiram. Un grup de cercetatori din SUA, condus de Kimberly Prather, a dovedit in cadrul unui studiu publica in revista "Science"că persoanele infectate „eliberează mii de particule de aerosoli încărcate de virus atunci cand respira si vorbesc".Această afirmație indică faptul că, chiar dacă distanța recomandată este menținută cu o persoană cu Covid-19, există posibilitatea de a fi infectat dacă se află în aceeași cameră. Având în vedere acest fapt, este mai important ca niciodată să menținem o bună aerisire în case pentru a evita infecțiile.Cancelarul german Angela Merkel a explicat ca una dintre cele mai eficiente metode de stopare a raspandirii coronavirusului este aerisirea incrucisata a spatiilor interioare.Ventilarea de impact sau Stosslüften înseamnă deschiderea largă a ferestrelor de două ori pe zi, dimineaţa şi seara, vreme de cel puţin cinci minute. O variantă şi mai eficientă este Querlüften, adică ventilarea încrucişată, care implică deschiderea tuturor ferestrelor dintr-un spaţiu permiţând astfel o aerisire completă.Se recomandă aerisirea casei de cel puțin două ori pe zi timp de cinci minute.Aerisirea casei trebuie facuta in orice anotimp. Chiar daca este frig este important ca toate camerele sa fie aerisite.Aerisirea casei dupa somn, esentiala. Când respirăm, expulzăm dioxidul de carbon în aer (CO2), de aceea este recomandabil să aerisim imediat ce ne trezim pentru a ne bucura de aer cat mai pur.Nu folosi in exces lumanari sau deodorante pentru camera. Dupa utilizarea acestora, aeriseste casa.Nu fuma in interiorul casei.Sterge praful cu o carpa umeda si curata podeaua. Astfel, particulele de praf nu vor mai circula prin aer.Alege produse de curatenie care limiteaza emisia anumitor poluanti.Controlează umiditatea casei deoarece este un alt factor care poate agrava contaminarea din interiorul casei.Verifica circuitele de ventilație cel puțin o dată pe an și schimba filtrul.