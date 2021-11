Cum ajuti masina de spalat sa functioneze pe o perioada cat mai lunga

Masina de spalat este unul dintre electrocasnicele mari esentiale intr-o locuinta. Indiferent daca ai o familie numeroasa sau nu, aceasta isi va pierde din capacitatea de functionare daca nu depui un efort semnificativ in a o proteja si ingriji. La fel ca orice alt tip de masinarie, partile acesteia sunt supuse unei folosiri intense care duce, in timp, la uzura. Exista cateva obiceiuri sanatoase pentru masina de spalat pe care le poti aborda la fiecare spalare si in procesul de intretinere a acesteia. Iata cateva dintre acestea:Odata ce se aduna hainele in cosul de rufe vei avea tendinta de a inghesui cat mai multe dintre acestea in cuva masinii de spalat. Acest lucru nu este recomandat, deoarece poate afecta mecanismul masinii de spalat, in special pe cel care influenteaza rotatiile. Daca observi ca masina ta veche nu este suficient de incapatoare pentru nevoile tale, verifica gama de masini de spalat rufe pentru a alege modelul potrivit. Tine cont de cate haine ai de obicei la fiecare spalare, pentru a putea aproxima spatiul de care ai nevoie pentru acestea.Cand vrei sa cureti in profunzime hainele, folosirea unei cantitati mai mari de detergent nu este o solutie. Ba mai mult, acesta poate cauza diferite probleme de functionare masinii de spalat. Printre acestea se numara posibilitatea ca apa sa ajunga in zona motorului daca nivelul apei este in continua crestere din cauza spumei formate de detergent. Este important de tinut minte si ca mai mult detergent poate chiar sa impiedice curatarea temeinica a hainelor, deoarece acesta se depune intr-un strat gros pe suprafata tesaturii.Calcarul este inamicul numarul unu al masinii tale de spalat. Procesul de intretinere a pieselor si mecanismului este adesea ignorat de utilizatorii casnici, dar folosirea produselor care indeparteaza stratul de calcar este recomandata regulat, in special daca zona in care locuiesti se confrunta cu duritatea apei. Opteaza pentru produse de pe piata special formulate in acest scop sau pentru solutii naturale. Poti amesteca apa rece si otet in sertarul masinii de spalat si sa pornesti un ciclu de spalare fara haine. Astfel de obiceiuri ajuta si la dezinfectarea cuvei si a masinii de spalat daca alegi un program mai lung, la o temperatura de 90 de grade.Unele articole au nevoie de conditii speciale in masina de spalat, pentru a nu cauza probleme. Sutienele fac parte din aceasta categorie, mai exact cele cu sustinere cu sarma. Acestea trebuie protejate cu ajutorul unui saculet sau a unei sacose de bumbac, deoarece sarma (cunoscuta sub numele de balena) poate iesi din materialul sutienului, producand defecte masinii de spalat.Sursa foto: shutterstock.com