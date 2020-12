Cum alegi apartamentul potrivit pentru inchiriere

Daca esti la inceput de drum sau incepi studiile in alt oras, ori poate trebuie sa petreci mai mult timp in alta localitate in interes de serviciu, nu ai intotdeauna posibilitatea de a cumpara un apartament. Asa ca inchirierea unei locuinte este primul pas pe care trebuie sa il faci. In plus, lucrul la distanta, desi neobisnuit poate pentru multi dintre noi, este si o oportunitate, aceea de a ne putea desfasura activitatea de oriunde, chiar si din alt oras. Asa ca de ce nu te-ai muta pentru o perioada intr-un oras pe care ti-ai dorit intotdeauna sa il vizitezi?Piata imobiliara este inundata de oferte si de multe ori e greu sa iei rapid o decizie, mai ales daca este prima oara cand cauti un apartament cu chirie. Lucrurile devin si mai complicate daca locuinta pe care o cauti se afla in alt oras decat cel in care ai locuit pana acum. Este destul de greu sa iti dai seama care zone sunt sigure sau accesibile, care e locul unde te vei simti ca acasa si care sunt preturile corecte pentru orasul respectiv.Daca ai luat decizia sa te muti temporar si ai nevoie sa inchiriezi un apartament, este bine sa iei in considerare inca de la inceput anumite criterii.Cea mai simpla si eficienta solutie pentru a gasi intr-un timp scurt apartamentul dorit este sa apelezi la serviciile unei agentii imobiliare. Agentiile au la dispozitie o baza mare de oferte din care poti alege exact ce ti se potriveste. In plus, cunosc foarte bine piata si iti pot face recomandari pe baza criteriilor tale, fara sa fie nevoie sa vizionezi foarte multe apartamente care nu sunt pe gustul tau.De exemplu, daca esti in cautarea unui apartament in chirie Timisoara , vei avea acces la o varietate mare de oferte, fara a trebui sa cauti singur la rubricile de anunturi imobiliare. Agentia va intermedia negocierile cu proprietarul, iti va pune la dispozitie toate informatiile de care ai nevoie legate de datele tehnice ale constructiei, despre zona in care se afla cladirea de apartamente si te ajuta sa economisesti timp si bani.Zona in care urmeaza sa te muti este cel mai important criteriu de selectie. Daca motivul pentru care cauti un apartament cu chirie este locul de munca, atunci trebuie sa ai in vedere distanta pe care o ai de parcurs zilnic. Apropierea de statiile de mijloace de transport nu este deloc de neglijat, mai ales in situatia in care nu ai masina si trebuie sa te deplasezi cu transportul in comun.Pune-te la curent cu privire la costurile apartamentului pe care urmeaza sa il inchiriezi. Discuta cu proprietarul despre plata intretinerii si a utilitatilor, in timpul lunilor de vara si al celor de iarna. Afla daca, pe langa aceste sume, sunt cheltuieli suplimentare pe care trebuie sa le iei in calcul. Astfel iti vei putea face o imagine de ansamblu si vei putea sa evaluezi inca de la inceput care vor fi cheltuielile lunare locative.Stabileste impreuna cu proprietarul daca poti aduce modificari apartamentului in care urmeaza sa te muti si care sunt acestea. In general, apartamentele inchiriate trebuie predate proprietarului la finalul contractului in aceeasi stare in care au fost preluate, insa exista si exceptii. Afla exact care sunt limitarile, pentru a nu investi in reparatii cand te vei muta.Viata la bloc poate fi o provocare daca vecinii sunt galagiosi si nu respecta orele de odihna. Intreaba proprietarul cum sunt ceilalti colocatari, daca in bloc sunt des lucrari de reamenajare, petreceri sau alte surse de disconfort acustic.Daca ai un animal de companie, intereseaza-te din timp daca proprietarul il accepta in apartament. De cele mai multe ori, nu vei putea sa iei cu tine cainele sau pisica, asa ca trebuie sa te gandesti din timp la o solutie pentru acestea. Insa, daca nu vrei sa te desparti de prietenul tau necuvantator, mentioneaza inca de la inceput agentului imobiliar ca esti in cautarea unui apartament in care sunt acceptate si animalele de companie.Sursa foto: Shutterstock