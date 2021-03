Cum decoram ouale de Paste in 2021: 5 idei surprinzatoare!

Sunt colorate, vioaie si amuzante. Cui nu i-ar placea asa ceva la masa de Pasti? Sunt perfecte pentru cosuletele de pe masa de Sarbatori. Daca poti desena o linie, atunci poti picta aceste oua.Oua decorative culoare albVopsele acrilice periuta pentru pictat ( cu varf subtire)Poti sa-ti alegi culori mai intense sau mai fade, dupa preferinta. Ideea este sa trasezi mici liniute, de diferite culori, la nimereala. Nu trebuie sa fii perfectionista. Sunt foarte usor de facut, doar ca va dura daca iti propui sa faci mai multe oua cu acest design. Ai putea simplifica procesul folosind si markere.Urmareste aici pasii : https://letsmingleblog.com/diy-sprinkle-easter-eggs/Acest design este unic si va atrage atentia si admiratia tuturor de la masa! Aceste oua imita perfect Universul si culorile sale, oferind un adevarat spectacol pentru ochi.Oua decorativeVopsele acrilice ( de preferinta satinate) care imita culorile Universului - negru, violet, roz, albastru, turcoaz, galben (auriu), alb Periuta de vopsitBurete ( un burete de bucatarie taiat in bucatele mici) o periuta de dintiVopseste toate ouale in negru, aceasta va fi culoarea de baza. Apoi, deseneaza o forma abstracta de culoare albastra pe ou.Tamponeaza usor buretele inmuiat in vopseaua turcoaz, pe forma proaspat facuta de culoarea albastra si lasa sa se usuce. Repeta exact aceeasi miscare cu buretele inmuiat in nuante violet, apoi roz, si in cele din urma, auriu. La final, dupa ce s-au uscat toate straturile de culori, adauga putina apa in vopseaua alba si inmoaie periuta de dinti in acea vopsea.Tine periuta desupra oului si treci cu degetul mare peste perii ei, astfel incat stropii sa cada pe ou. Acesta este ultimul pas si reprezinta stelele, deci poti adauga cate vrei, dupa bunul plac. Indiferent de cum vei alege sa le vopsesti, daca urmaresti pasii, te asiguram ca rezultatul va fi unul incantator!Urmareste pasii aici - https://www.youtube.com/watch?v=y9EI3sgq6VcAcest design cere putin mai mult timp, insa nu necesita multa concentrare si are un efect relaxant. Iar rezultatul merita tot timpul investit!Oua decorative sau oua comestibileVopsea pentru oua/ vopsea acrilica ( sau amestecati 2 linguri de otet alb cu ¾ cana de apa fierbinte si 20 -40 picaturi de colorant alimentar) clei lichid periuta de vopsit1. Vopseste un ou in culoarea dorita si lasa un ou nevopsit sau vopseste-l in alta culoare. Hotaraste-te care va fi culoarea de fundal si care va fi cea principala2. Sparge coaja oului “de fundal” si intinde bucatelele pe masa3. Aplica un strat subtire de clei pe oul pe care vrei sa lipesti noul fundal4. Cu degetele curate si uscate, aplica si variaza bucati mici si mari din coaja de pe masa, pe oul vopsit. Ai grija sa lasi spatii intre ele pentru a asigura un desen unic.Urmareste toti pasii aici : https://www.youtube.com/watch?v=7DNpr8s1t7c Aceasta idee de decor garanteaza un efect minunat pentru masa de sarbatori, chiar daca iti va lua ceva mai mult timp. Pentru un efect mai frumos, alege culori cat mai deschise.Oua decorative sau comestibileVopsea de oua/ vopsea acrilica Clei PVA periuta de vopsit folie aurita / argintiePentru a obtine efectul dorit, trebuie sa:1. Vopsesti ouale in culorile dorite2. Dupa ce s-au uscat, da-le cu un strat subtire de clei pvc, in forma dorita3. Aplica folia aurita si lasa sa se usuce4. Inlatura excesul cu o perie sau un burete.Pentru a vedea exact pasii, da click aici : https://www.youtube.com/watch?v=poXys9EVs6k Cui nu-i plac florile si culorile pastelate? Daca tot e primavara, ce-ar fi sa combinam decorul meselor pascale cu unul floral?Oua decorative Vopsele acrilice ( recomandat culori pastelate)Periuta de vopsit (varf subtire)Pentru a obtine un desen frumos, urmeaza pasii:1. Vopseste oul intr-o singura culoare2. Dupa ce s-a uscat, vopseste intr-o culoare contrastanta diferite forme ovale3. Adauga frunze de diferite nuante4. Adauga dungi fine de culoare alba deasupra formelor ovale, pentru finisaj si pentru a crea forma unei flori5. Adauga dungi albe si pe frunzePentru a vedea mai clar pasii, click aici : https://lollyjane.com/diy-painted-faux-easter-eggs/