Cum elimini rapid arsura de pe fierul de calcat

Tot ce trebuie sa faci este sa bagi fierul in priza si sa-l lasi sa se incinga ca atunci cand vrei sa calci.Odata ce este incins, tine fierul in mana, cu talpa in sus. Pe petele de arsura formate, adauga cu ajutorul unei pensete (pentru a nu te arde) cate o pastila de paracetamol. La caldura, paracetamolul se va topi putin cate putin, iar reactia chimica pe care o produce va ajuta la curatarea petelor in doar cateva minute.La final, curata talpa fierului de calcat cu un prosop umezit cu apa si otet.