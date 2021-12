Cum poti pastra soriciul proaspat si moale mai mult timp. Trucurile gospodinelor iscusite

.Ai nevoie de cateva ingrediente pe care toata lumea le are in casa: apa, sare si cativa catei de usturoi. Primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa cureti soriciul de grasime si sa-l tai fasii.Asaza-l intr-un borcan.Intr-un vas incapator prepara o saramaura din apa (cat pentru un borcan de 800 de ml), 4-5 linguri de sare si 4-5 catei de usturoi (la un borcan de 800 de ml). Lasa saramura sa se raceasca si pune-o peste sorici. Da totul la rece. Pastreaza soriciul in acest mod pana la o saptamana.