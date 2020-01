Cum sa aduci energia pozitiva in casa ta. 6 principii Feng shui ca sa-ti fie bine

Spatiul tau exterior reflecta spatiul tau interior. Daca iti binecuvintezi casa si o tratezi cu iubire, ea va deveni spatiul in care visurile tale se implinesc.Iata cum poti aduce energie pozitiva in casa ta, armonie si sanatate, conform principiilor feng shui. Acest ritual se poate face atat singur, cat si impreuna cu familia sau prietenii. Cu cat sunt mai multe intentii pozitive, cu atat mai bine. Inainte de a-l incepe fa curat.1. Creeaza o atmosfera propice punand in fundal o coloana sonora cu muzica specifica. Daca sunteti mai multi, asezati-va in cerc.2. Multumeste-le celor care au acceptat invitatia ta la aceasta ocazie speciala.3. Aprinde o lumanare roz (roz este culoarea bunatatii si a dragostei) si treceti lumanarea aprinsa de la unul la altul in timp ce fiecare rosteste cate o binecuvantare.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.