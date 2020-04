Cum sa alegi un uscator de rufe

Drojdia proaspata si cea uscata trebuie pastrate in anumite conditii pentru a nu isi pierde calitatile.Drojdia proaspata se poate altera foarte usor daca nu este tinuta in conditii optime. Drojdia proaspata are o culoare deschisa, textura groasa si un miros placut, usor acru. Se sfarama cu usurinta