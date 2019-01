Cum sa dezgheti si sa dezaburesti mai repede geamurile de la masina

O problema des intalnita pe vreme de iarna este inghetarea si aburirea geamurilor de la masina. Daca atunci cand nu esti pe fuga, acest lucru n-ar fi un stres major, ce te faci atunci cand esti deja in intarziere, copilul nu mai are stare pe bancheta din spate, iar tu iti imaginezi cat de greu se va circula si cat timp vei mai pierde si in trafic, si cu dezghetarea si dezaburirea geamurilor?Intrebarea care se pune este cum se dezgeata si dezaburesc mai repede geamurile? Iata si cateva sfaturi care va pot ajuta in gasirea solutiei optime pentru dezghetarea geamurilor de la masina, in timp util.Este mult mai eficient. Deschide putin si geamul la sofer, pentru ca aerul sa fie proaspat cand te urci in masina. Poti incerca un lichid special pentru parbriz inghetat. Insa NU utiliza niciodata apa fiarta! Risti sa iti cumperi alt parbriz.Daca ai cum, poti lasa deschis usor un geam pe timpul noptii. Astfel, nu vor mai ingheta. Riscul este, insa, ca la pornirea masinii sa ai necazuri cu geamurile aburite. In ceea ce priveste dezaburirea geamurilor, poti incerca doua variante: fie incalzesti geamul, fie reduci umiditatea din interiorul masinii. Pentru a incalzi geamul, foloseste-te de dispozitivul de incalzire a masinii la treapta maxima si ai grija sa ai grija ca ventilatia sa fie setata pe modul dezaburire, mai eficienta deoarece directioneaza fluxul de aer catre parbriz si geamurile laterale.De asemenea, nu uita sa pornesti incalzirea lunetei (si a eventual a oglinzilor) imediat ce ai pornit motorul. Pentru a reduce umiditatea aerului, fie deschizi geamul, fie pornesti optiunea de dezumidificare a sistemului de aer conditionat.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.