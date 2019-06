Cum sa faci odorizant NATURAL de camera cu bicarbonat de sodiu

Ingrediente odorizant natural– O ceasca de bicarbonat de sodiu;– 15-20 de picaturi de uleiuri esentiale;– Ierburi uscate;– Un borcan cu capac.Pasul unuIa o ceasca de bicarbonat de sodiu. Acesta este principalul ingredient al odorizantului facut in casa. Pune-l in borcanul sau recipientul in care vei pastra odorizantul. Bicarbonatul de sodiu absoarbe cu usurinta toate mirosurile neplacute lasand in camera o aroma proaspata si curata.Adauga 15 picaturi de ulei esential si o lingura de ierburi. Partea cea mai buna este ca alegerile tale nu sunt limitate ca in cazul odorizantelor din comert. Cel facut in casa poate mirosi de la menta, pana la santal ori pin. Poti utiliza orice mireasma de la ierburi uscate pana la uleiuri esentiale multiple.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.