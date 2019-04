Cum sa fii gata de relaxare: 5 ponturi de la #MareaOrganizare

1. Tine un jurnalAici vei nota activitățile derulate timp de o lună, timpul petrecut făcând acest lucru, dar și costurile. Îți vei da seama ce faci în mod mecanic, ce activități poți comasa și pe ce cheltui cel mai mult, a explicat Diana Mihăilă, în cadrul evenimentului dedicat organizarii.2. Ai grija la ce mananciPoate cea mai mare risipa o facem atunci cand mergem la cumparaturi. Tocmai de aceea, o lista bine intocmita, dar mai ales un plan alimentar bine conturat te va ajuta sa elimini din cos lucrurile care iti prisosesc si ajung in cele din urma sa se strice in frigider. Alaturi de Diana, Daniela Niculi, tehnician nutritionist, a explicat în cadrul evenimentului cât de important este să îți stabilești un plan atunci când pregătești lista de cumpărături, astfel încât să nu cheltui mai mult decât este cazul, să cumperi exact ceea ce ai nevoie și să ai proporții rezonabile de alimente sănătoase.3. Organizeaza si doneazaScapă de surplus. Fie care vorbim de haine, de vase, de jucarii. În acest sens Diana Mihăilă a realizat un program gratuit, #MareleInventar – disponibil pe site-ul acesteia – care te ajută să păstrezi în casă doar acele resurse de care ai nevoie. Astfel nu-ti vei aglomera nici casa, nici viata inutil.4. PlanificaAl patrulea lucru important pe care l-am aflat la #MareaOrganizare: planifică vacanțele din timp. Alina Gheorghiescu, consultant în turism și blogger la Familia HaiHui spune că poți economisi sume importante dacă reușești să-ți planifici din timp plecările în străinătate. In plus, o buna organizare a bagajului te calatorie te va ajuta sa calatoresti mai confortabil si mai ieftin. Acelasi lucru este valabil si pentru cumparaturi. De exemplu, folosind aplicatiile - cum ar fi cea de la cora.ro - economisesti timp pretios - nu stai in trafic, nu stai la cozi, nu risti sa cheltuiesti mai mult decat voiai fiind furat de produsele de pe rafturi. Totul se livreaza rapid, la usa.5. Aliati de incredereCand te apuci de renovat, de facut curatenie, de reorganizat este mai bine sa o faci cu cap. De la vopselurile Policolor, la produsele de curatat Sano sau salatele gata facute de la Eisberg, de la haine cumparate responsabil - de la designeri care nu produc in serie, ci in editie limitata, cum sunt cei de la The RoomShowroom, pantofi pictati si personalizati de la Lyria, produse de beauty care protejeaza mediul de la Lycon si pana la bicicletele care protejeaza mediul de la Urban Bike sau mobilierul statement de la Kmin, toate demonstratiile au fost aratat cat de simplu este sa te organizezi atunci cand ai mijloacele potrivite la indemana.