Cum sa previi formarea prafului in casa si sa respiri mereu aer proaspat

Murdaria din locuinta este inevitabila. Probabil ti s-a intamplat si tie sa stergi praful de pe mobila si la cateva minute dupa aceea sa reapara. Intrucat cea mai mare cantitate de praf provine din exterior, o buna aparare este sa tii usile si ferestrele inchise cat mai mult timp.Insa, pentru ca nu poti sta constant cu usile si ferestrele inchise, este bine sa iei in calcul si alte masuri care sa previna formarea prafului in casa si astfel sa respiri mereu aer proaspat, cu atat mai mult daca exista membri ai familiei care sufera de alergii.Folosirea aspiratorului este una dintre cele mai eficiente metode de a inlatura praful din locuinta. Cat de des aspiri podelele si mochetele din casa depinde de numarul persoanelor care locuiesc acolo. Regula generala este sa aspiri fiecare camera - de la un perete la altul - o data pe saptamana. Insa, zonele cu circulatie mai mare, precum bucatariile, holurile ori sufrageriile, ar trebui aspirate in fiecare zi.Sunt unele persoane care se misca mult prea repede cand fac curatenie, astfel ca aspiratorul nu are ocazia sa extraga tot praful. Asadar, este indicat sa aspiri in tihna si sa incerci sa repeti actiunea dupa ce ai luat primul strat de praf.Totodata, este bine ca, atunci cand iti amenajezi locuinta, sa alegi mochete moderne, care sa nu fie un magnet pentru murdarie, precum cele de la Tarkett , care sunt confortabile, dar si eficiente, pentru fiecare spatiu al casei.In unele zone de pe glob, precum Japonia, China ori Coreea, esti considerat manierat daca iti scoti incaltamintea cand intri intr-o locuinta. Codul bunelor maniere care se respecta in Romania spune ca este o lipsa de respect sa le ceri invitatilor sa se descalte, chiar daca le oferi papuci de casa. Insa, purtarea pantofilor in casa aduce cu sine praf si murdarie.Studiile au aratat ca 80% din praful din locuinte patrunde in interior pe talpa incaltamintei. Chiar daca nu este politicos sa le ceri invitatilor sa se descalte la intrare, este indicat sa stabilesti o politica de folosire a incaltamintei de interior de catre membrii familiei. Un pantofar, amplasat la intrarea in casa, este o solutie eficienta pentru a pastra incaltamintea aranjata si pentru ca fiecare membru al familiei sa isi creeze obisnuinta de a schimba pantofii de strada cu papucii de casa.Opreste murdaria la usa! Aceasta este o masura pe care sa o iei daca iti doresti sa scapi de praful din locuinta si sa respiri aer proaspat. Covorasele pentru exterior si cele pentru interior reduc semnificativ cantitatea de praf care patrunde in casa. Aspira o data la doua zile covorasele pe care atat musafirii, cat si membrii familiei isi sterg incaltamintea la intrarea in casa si vei observa o imbunatatire in ceea ce priveste nivelul de praf din locuinta. Nu uita sa cureti covorasele pe ambele parti, intrucat praful patrunde prin fibra si ajunge rapid pe podea.Sursa foto: VGstockstudio/ Shutterstock