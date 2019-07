Cum sa previi ingalbenirea hainelor. 7 trucuri simple sa pastrezi lucrurile albe ALBE

De fapt, poti folosi ingredientele din casa pentru a caIata cele mai populare si eficiente modalitati de marire a duratei de viata a hainelor.Toarna doi litri de apa intr-un vas incapator pe care apoi sa-l pui la incalzit. Ia trei lamai si stoarce sucul din ele. Amesteca o lingura de sare in apa firbinte. Adauga sucul de lamaie si ¼ ceasca de detergent de rufe. Pune hainele la inmuiat in aceast lichid si lasa-le acolo aproximativ 40 de minute, apoi clatestele in apa curata de doua sau trei ori. Pune-le la uscat.Tine minte: Aceasta reteta te ajuta sa scapi si de petele de transpiratie din zona subratului.Pune o lingura de bicarbonat de sodiu direct pe zona murdara. Taie o lamaie in doua si freaca bine locul patat. Lasa asa timp de 15 minute, dupa care spala tricoul normal, in apa calda.Nota: Aceasta metoda este folosita adesea pentru a indeparta petele galbele de la subratul hainelor. Mai poti face o pasta din bicarbonat de sodiu si lamaie cu care sa freci zona afectata pentru a indeparta pata.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO