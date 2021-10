Cum te asiguri ca bunurile tale de valoare vor ramane in siguranta

Atunci cand iti doresti ca bunurile tale de valoare, dar si cei dragi, sa ramana in siguranta, trebuie sa fii prevazator si sa iti iei cateva masuri de precautie, care sa previna si sa acopere potentialele pagube. Asadar, iata cateva metode eficiente de securitate, la care poti sa apelezi cand vrei sa te protejezi de evenimente neplacute, care iti pot produce daune materiale.Primul pas pe care trebuie sa il faci este sa instalezi un sistem de securitate performant, care sa iti ofere siguranta de care ai nevoie, iar bunurile de valoare sa nu fie sustrase sau distruse. De aceea, in functie de nevoile tale, instaleaza-ti camere de supraveghere, fie in interior, fie in exterior. De asemenea, la intrarea in locuinta, monteaza o usa metalica ranforsata, care sa reziste unui impact puternic, in cazul in care hotii incearca sa o forteze si sa patrundă inauntru. Apeleaza si la sistemele de alarma si la cele antiefractie. Iar pentru un plus de siguranta, ti-ar prinde bine cateva detectoare pe baza de senzori pentru fum, scurgeri de gaze sau inundatie.Pe langa o spargere sau un furt, trebuie sa mai iei in calcul si alte evenimente neprevazute care pot produce pagube substantiale, cand vine vorba de bunurile tale de valoare. De exemplu, in cazul unor calamitati, precum un cutremur, incendiu, o inundatie sau o alunecare de teren, atat locuinta ta, cat si lucrurile pe care le ai in casa pot fi pierdute pentru totdeauna. De aceea, ti-ar prinde bine o asigurare casa , care sa acopere eventualele pagube ce pot aparea din cauza fenomenelor naturale. De asemenea, daca detii o masina personala, pe langa asigurarea obligatorie RCA, opteaza si pentru asigurarea CASCO, datorita careia sa fii despagubit in cazul unui furt sau accident.Daca detii multi bani cash, bijuterii, documente si acte foarte importante, ideal ar fi sa nu le tii la vedere, chiar daca le pastrezi in casa, ci sa le depozitezi intr-un seif sau in casete de valori. Gandeste-te ca, daca hotii vor da o spargere, e posibil ca pagubele sa fie insemnate si s-ar putea ca acele bunuri sa fie distruse in totalitate sau sa nu le mai recuperezi niciodata. De aceea, e recomandat sa nu iti tii obiectele valoroase in acelasi loc sau la vedere.Un alt aspect important, de care sa tii cont, este expunerea vietii personale pe retelele de socializare. Mai precis, evita sa publici poze care sa dezvaluie informatii de pe urma carora ar putea profita hotii. Nu anunta in mod public cand urmeaza sa pleci in vacanta sau cand lipsesti de acasa pentru o perioada lunga. De asemenea, apeleaza la un sistem de iluminat inteligent, cu precadere la becurile LED, pe care le poti programa sa se aprinda in orice moment al zilei, chiar si cand nu te afli acasa. Astfel, o sa-i induci in eroare pe cei care vor sa comita o infractiune.Acestea sunt doar cateva dintre aspectele pe care sa le iei in considerare, atunci cand vrei sa iti pastrezi bunurile de valoare in siguranta. De asemenea, daca stai la casa si ai o curte la dispozitie, ia-ti si un caine de paza. Un alt detaliu important este discretia. Nu te lauda persoanelor straine cu bunurile pe care le detii si nici nu le dezvalui unde se afla acestea. Astfel, riscul de a fi sustrase scade considerabil.Sursa foto: shutterstock.com