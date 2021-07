Cumpara aparatori de patut pentru siguranta copilului si linistea ta!

Iti faci griji pentru siguranta bebelusului in timp ce doarme sau se joaca in patut? Au inceput sa ii iasa dintisorii si micutul tau musca din barele din lemn ale patutului? Cumparasi rezolvi o mare parte din probleme!Pe langa faptul ca sunt dragute si decorative, se vor dovedi si extrem de utile. Transforma patutul intr-un loc sigur, moale si confortabil, sunt confectionate din materiale pe care bebelusul le poate musca fara probleme, asigura o bariera eficienta si protejeaza micutul de accidentari.Barierele de protectie pentru patut sau pentru pat sunt special concepute pentru a putea fi muscate de bebelusi. Sunt confectionate dintr-o plasa din polipropilena de uz alimentar, exact ca cea folosita pentru biberoane, aliaj de aluminiu si poliester Oxford cu puf netoxic si elemente de prindere sigure realizate din plastic.De asemenea, pot fi realizate din plasa de nylon, cadru de otel imbracat in partea superioara cu spuma moale si panza. Sunt materiale sigure pentru copiii carora le ies dintisorii si simt nevoia sa muste, dar si pentru cei care exploreaza lumea inconjuratoare folosind gurita.Intrucat peretii laterali sunt confectionati din plasa, permit parintilor sa supravegheze copilul si, totodata, asigura ventilatia adecvata a aerului din patut.Sunt pufoase, moi si placute la atingere si nu vor provoca iritatii sau rani. De asemenea, sunt detasabile si lavabile manual sau in masina de spalat, ceea ce faciliteaza pastrarea lor curata si elimina riscul de a dezvolta mucegai sau bacterii.Pentru ca le poti gasi intr-o gama diversificata de dimensiuni si sisteme de prindere, protectiile se pot monta usor la o mare diversitate de patuturi sau paturi. Se pot folosi pana la varsta de cinci ani si creeaza un spatiu sigur si confortabil pentru somnul bebelusilor, dar si al parintilor.Pentru a-ti face o idee despre versatilitatea acestui accesoriu, iata cateva sugestii:- Margine de pat pentru siguranta cu inaltimea de 48 cm si cu lungimile de 90, 120 sau 150 cm, rabatabila la 180 de grade spre interiorul patutului;- Bariera protectie pe lungimea patului cu inaltimea ajustabila pe 5 niveluri intre 63 si 76 cm si cu lungimile de 120, 150 sau 200 cm;- Bariera laterala pat XXL cu inaltimea ajustabila intre 81-96 cm, cu lungimile de 87, 102, 137, 147, 157, 177, 187 sau 197 cm, potrivita pentru saltele de 90, 105, 140, 150, 160, 180, 190 si 200 cm etc.Acestea sunt doar cateva dintre recomandari. Barierele de pat si patut sunt suficient de inalte pentru a permite ridicarea in picioare in siguranta a bebelusului si, datorita piciorului care se fixeaza sub saltea, se monteaza si se regleaza usor.Protectiile sau barierele reprezinta o solutie sigura, simpla si eficienta pentru a transforma patutul intr-o zona ideala pentru somnul copiilor. Unele dintre acestea se pot monta si pe pat, creand un cuib perfect in care parintii pot dormi fara grija impreuna cu cei mici.Intrucat sunt suficient de lungi si de inalte, se pot folosi in deplina siguranta pana la varsta de cinci ani. Sistemul de montare este simplu si eficient si consta intr-un picior de prindere care intra sub saltea.Dupa montare, aproape toate modelele de aparatori pentru patut permit reglarea inaltimii potrivite pentru copil si parinte, unele putand ajunge pana la 100 cm. Totodata, bara care stabileste inaltimea este prevazuta cu eliberare rapida, dar si cu elemente de siguranta pentru a preveni caderea sau coborarea accidentala a copiilor.Fa-ti viata mai usoara si ia masuri inteligente! Asigura-i micutului tau un somnic sigur si confortabil si, totodata, investeste in linistea personala si monteaza aparatori patut de calitate pe care sa stii ca te poti baza in orice situatie!