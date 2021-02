Curatenia e floare la ureche cand folosesti mopuri cu aburi!

Daca vrei sa faci curatenie rapid si eficient, cu minimum de efort, este recomandat sa utilizezi mopuri cu aburi. Dincolo de rezultatele excelente pe care le dau, aceste aparate reprezinta o varianta eco-friendly de curatenie a casei tale. Din moment ce nu vei avea nevoie decat de apa pentru a folosi mopul electric, vei proteja mediul inconjurator in timp ce vei avea o casa curata ca lacrima!Atunci cand sunt folosite corect, aparatele pe baza de aburi sunt o metoda eficienta de a elimina orice pata si urma de praf sau de murdarie. In plus, anumite(cum sunt cele oferite de polti.ro) elimina pana la 99,99% din microbi, bacterii si alte microorganisme. Datorita temperaturii ridicate a aburilor, vei reusi sa iti dezinfectezi casa in acelasi timp in care o cureti.Cu siguranta, nu iti poti imagina versatilitatea unui mop electric. Descopera, in continuare, doar cateva intrebuintari ale unui astfel de aparat!- Poate fi utilizat la curatarea hotei;- Dezinfecteaza blaturile;- Face podelele sa straluceasca de curatenie;- Este utilizat pentru dezinfectarea chiuvetelor;- Poate indeparta bucatile de gheata din frigider;- Curata usile si geamurile;- Te ajuta sa indepartezi tapetul de pe pereti;- Curata suprafetele verticale si orizontale din baie.Dupa ce vei examina oferta de pe piata, vei observa ca exista mai multe modele de mopuri cu aburi pentru care poti opta. Esti libera sa alegi produsul care se potriveste cel mai bine cu preferintele tale, tinand cont de faptul ca aparatele au dimensiuni si setari diferite.Indiferent de modelul pe care il alegi, exista cateva trucuri de care trebuie sa tii cont pentru a te asigura ca vei profita la maximum de noul tau aparat de curatat cu aburi. Iata care sunt acestea!Aparatul de curatare cu aburi va avea un efect de lunga durata daca ai maturat sau ai dat cu aspiratorul inainte de a-l folosi.In cazul in care suprafata pe care urmeaza sa folosesti aparatul cu aburi este deosebit de murdara, aceasta nu va fi curatata corespunzator doar cu ajutorul mopului. De pilda, daca ai varsat ulei pe podeaua din bucatarie, este recomandat sa stergi pata manual inainte de a trece la mop.Este indicat sa ai la dispozitie mai multe lavete din microfibra pe care sa le inlocuiesti cat mai des. Magazinul online polti.ro iti ofera astfel de accesorii cand achizitionezi orice model de mopuri cu aburi, insa le poti comanda si separat daca iti doresti sa ai cateva produse de rezerva.Retine ca aparatele de curatat care functioneaza pe baza de aburi sunt recomandate inclusiv persoanelor care sufera de alergii sau astm. Un astfel de produs poate distruge bacteriile fara a apela la substante chimice si fara a crea praf in jurul sau.Descopera produsele din colectia magazinului online polti.ro si vei reusi sa te bucuri de o curatenie impecabila in fiecare zi. In plus, investitia facuta te va ajuta sa economisesti bani si timp pe termen indelungat!