De ce este bine sa pui piper negru in masina de spalat

Ce se intampla daca pui piper negru in masina de spalat? Simplu. Vei prelungi viata hainelor tale. Piperul negru nu ajuta la o curatare mai buna a hainelor, insa le pastreaza culoarea mai mult timp.Uita de acum de spalatul hainelor inchise sau colorate in apa rece sau calduta, uita mai ales de spalatul de mana al tesaturilor care se pot decolora rapid in masina de spalat. Uita si de rufele albe spalate la temperaturi ridicate, ceea ce face ca masina de spalat sa consume mai mult curent.O lingurita de piper in cuva masinii de spalat va face minuni! Spala hainele cu boabe de piper la cea mai scazuta temperatura, iar la incheierea programului diferenta va fi vizibila. Nu uita ca rufele negre se spala doar impreuna, nu si cu alte culori, coloratele la fel, iar cele albe doar cu rufe albe.