De ce este bine sa tii o lamaie in dormitor

Iata cateva motive pentru care trebuie sa tii o lamaie in dormitorCine nu adora aroma proaspata a acestui fruct? Imagineaza-ti cum este sa te trezesti dimineata intr-o camera in care simti un parfum delicat de lamaie! Pe langa faptul ca iti va da o stare generala de bine, lamaia te va ajuta sa depasesti cu mai multa usurinta starile de depresie si anxietate.Tot ce trebuie sa faci este sa tai o lamaie in patru, sau felii, si sa o asezi pe o farfurie, intr-un loc din dormitor.Pe langa parfumul delicat si reconfortant, lamaia are rolul de a purifica aerul daca este lasata in dormitor peste noapte. Avand proprietati antiseptice si antibacteriene aceasta va duce la distrugerea multor microbi din incapere, lasand aerul mai curata.Atentie insa! Lamaia trebuie schimbata periodic, in caz contrar risti ca toate aceste beneficii sa se transforme radical pe masura ce lamaia se altereaza.