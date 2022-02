De ce nu ar trebui sa lasi niciodata incarcatorul in priza. Pericolul este urias!

Indiferent ca este vorba de un încărcător de calculator, de telefon, de țigară electronică sau de alt dispozitiv, există riscul ca acesta să se supraîncălzească dacă îl lăsați conectat în gol. In special in cazul unor modele de încărcătoare care nu respectă reglementările privind marcarea și siguranța electrică.Unele incarcatoare, in special cele fabricate in China, nu au o izolatie perfecta, fapt ce poate creste riscul de electrocutare. În plus, unele componente electrice sunt prost asamblate sau de calitate slabă. Care este rezultatul? Încărcătoarele pot provoca un scurtcircuit sau chiar un incendiu. În plus, un încărcător de foarte proastă calitate, cu componente prost asamblate, poate provoca vătămări corporale.Pe lângă riscul de accidente casnice asociate, există si riscul unui consum semnificativ de energie. Atunci când încărcătorul este conectat la priză fără a fi conectat la un laptop sau la un telefon mobil, acesta continuă să consume energie electrică. Deși acest consum este mai mic decât în cazul în care dispozitivul este conectat la priză, încărcătorul este responsabil pentru transformarea tensiunii curentului care iese din priză chiar și atunci când nu este conectat niciun dispozitiv.