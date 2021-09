Declutter de toamna: cum sa faci din curatenie un proces creativ

Toamna este sezonul în care ne punem din nou organizarea pe primul plan - după o vară caniculară în care ne-am reîncărcat bateriile, toamna reîncepem să ne focusăm asupra vieților noastre și a ordinii din ele. Nu doar agenda ne este mai organizată - ci și garderoba și întreaga casa.Ideea de „declutter” este deja un hobby pentru mulți dintre noi, mai ales dacă am fost fanii metodei lui Marie Kondo, care consideră că ar trebui să aruncăm lucrurile care nu ne aduc bucurie. Chiar dacă urmăm sau nu această metodă, toamna e momentul ideal în care să facem un declutter - e timpul să dăm un refresh spațiilor noastre.Specialiștii vorbesc despre „creative decluttering tips”, adică moduri în care putem transforma curățenia de toamnă într-un proces creativ și inedit.Indiferent dacă vorbim despre idei amenajare living , dormitor, baie sau, de ce nu, birou, este important să știi că ideea de „declutter” trebuie nu doar pusă în practică o dată, ci menținută - asta înseamnă că decluttering-ul poate deveni, într-o oarecare măsură, un stil de viață. Iar minimaliștii cu siguranță vor fi fericiți.Iată cele mai creative moduri în care poți transforma decluttering-ul de toamnă într-un proces creativ, ca să nu îl mai privești ca pe un „alt task de pe to do-list”.1. Începe cu regula celor 5 minute. Ce înseamnă asta? Pune-ți efectiv alarma pe telefon pentru 5 minute și intră într-o competiție cu tine însuți - cât de multe poți strânge în 5 minute? Câte jucării poți aduna de pe jos, câte cărți poți pune la loc pe raft, câte haine reușești să împăturești? Și exersează zilnic.2. Donează, vinde sau aruncă câte un obiect pe zi. Ce ar însemna asta la nivel macro? Că într-un an vei renunța la 365 de lucruri din casa ta - știm că pare un număr copleșitor, însă gândește-te.Câte cărți ai pe care le-ai citit deja sau nu îți mai plac, câte haine ai de care nu te-ai atins în ultimele sezoane, câte bijuterii care s-au degradat stau în dulap degeaba?3. Nepurtat în ultimul sezon, dat la o parte. Acest sfat se află în strânsă legătură cu cel de mai sus: rezervă-ți o după masă în care să faci ordine în dulap și pune deoparte toate hainele pe care nu le-ai purtat în ultimul sezon. Experții în decluttering spun că dacă nu purtăm un obiect într-un sezon, șansele să îl purtăm anul următor sunt mici.4. Găsește corespondența între cumpărat și donat/aruncat. Adică, cu alte cuvinte, pune laolaltă toate lucrurile pe care le-ai achiziționat în ultimul an.Poate fi vorba despre cărțile de design interior de unde ți-ai luat idei amenajare baie , poate fi vorba de perne, pături, cești sau cărți - pentru fiecare lucru cumpărat, dă unul deoparte spre a fi aruncat, vândut sau donat.5. Provocarea de 30 de zile. Poate cea mai eficientă, îndrăzneață și provocatoare metodă de decluttering pe care o poți adopta. În ce constă? În ziua 1 a provocării, aruncă, vinde sau donează un singur obiect. În ziua 2 a provocării, dă la o parte 2 obiecte.Ai înțeles ideea - tot așa, până când, în ziua 30 a lunii, vei da la o parte 30 de obiecte din casa ta. Gândește macro și micro în același timp - poate fi vorba și de un blender de bucătărie pe care nu îl mai folosește, dar și de setul acela de cusut pe care l-ai primit acum ani de zile.Un decluttering poate fi, într-adevăr, o provocare - am crescut dorindu-ne mai multe lucruri, așa că acum este firesc să ne fie greu să renunțăm la ele. Însă un spațiu aglomerat ne va face, în timp, să ne sufocăm - să „avem” este mai puțin important decât „să fim”. Și acum, să fim onești - chiar ai nevoie de 20 de perne decorative?