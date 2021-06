Din ce tip de ceasca este bine sa bei cafeaua. Este un criteriu extrem de important

Culoarea si materialul unei cani pot influenta gustului unei cafele, potrivit unui studiu realizat de publicatia Flavour. Astfel, conform cercetarilor, atunci cand culoarea unei cani contrasteaza cu nunata cafele, putem avea impresia ca acea cafea este mai tare sau amara. Atunci cand culoarea canii este insa in acelasi ton cu cafeaua, putem deveni mai reticienti in ceea ce priveste taria cafelei si putem crede ca e prea dulce.Bineinteles, cafeaua nu isi schimba aroma sau taria in functie de cana din care o bem. Specialistii spun ca este pur si simplu ca nuanta unei cesti cu cafea poate sa ne influenteze la nivel psihologic. O cana alba poate sa ne creeze impresia ca aroma cafele pe care o bem este mai intensa, iar o ceasca din sticla ne poate face sa percepem cafeau ca fiind calda si dulce. Cel mai ciudat este insa faptul ca cestile albastre nu au niciun efect psihologic asupra noastra in materie de cafea.Potrivit unui alt studiu, culoarea unei cesti poate sa ne influenteze perceptia asupra temperaturii unei cafele. Pentru a testa aceasta ipoteza, niste cercetatori au realizat un studiu in care au rugat 120 de studenti sa bea cafea calda in cani de diferite culori: albastru, verde, galben si rosu. Dupa ce au servit cafeaua, li s-a cerut sa arate ce bautura considera ca este cea mai calda. Rezultatele au aratat astfel:cana galbena – 28.3%cana verde – 20%cana albastra – 13.3%cana rosie – 38.3%Concluzia cercetatorilor a fost aceea ca ne simtim cei mai fericiti atunci cand bem cafeaua din cana preferata. Acea ceasca ne poate aduce aminte de un loc iubit, de un cadou de la o persoana draga sau pur si simplu ne place sa ne conectam cu un mesaj inspirational care se regaseste inscriptionat pe ea.