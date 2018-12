Feng Shui: cum sa atragi banii in 2019. Sfaturile expertilor

Iata ce trebuie sa faci daca vrei sa atragi banii in casa ta in anul 2019:Este recomandat să pictezi un perete violet al casei tale și să decorezi cu obiecte roșii, ori strălucitoare sau verzi, fie că sunt perne, vase sau covoare, acest lucru te va ajuta să atragi banii.Specialistii in Feng Shui spun ca o casa ordonata atrage intotdeauna prosperitatea, de aceea trebuie sa impiedici fluxul de energie. Este recomandat ca in casa sa ai plante care ajuta circulatia energiei pozitive si atrag abundenta.De multe ori, bucataria este cel mai dezordonat loc dintr-o locuinta. Ca sa atragi bunastarea este important ca aceasta curata si ordonata. Asigura-te ca masa este mereu curata si ca tii lucrurile in dulapuri si frigider in ordine. De asemenea, este important sa eviti scurgerile de apa din casa, deoarece acest element simbolizeaza banii. Daca vrei sa atragii banii in 2019, verifica robinetii si ai grija ca totul sa fie in ordine.In noaptea de 31 decembrie, asigura-te ca ai bani in portofelLa miezul noptii deschide usile si ferestrele casei pentru a elibera energiile anului care se terminaPoarta haine noi, de culoare rosieNu folosi cutite sau foarfeciNu imprumuta bani